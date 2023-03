Retiran del mercado este famoso tratamiento estético de ácido hialurónico por peligros en su uso

Dentro de los rellenos faciales, el uso del ácido hialurónico es, junto al colágeno, el producto estrella contra las arrugas y la pérdida de elasticidad y volumen facial. Así, además de ser una buena arma contra el envejecimiento, su duración es temporal y su intervención nada invasiva. Con el aumento de su popularidad, se han visto incrementadas multitud de nuevas marcas que comercian con esta sustancia, presente en nuestro organismo de manera natural. Sin embargo, en ocasiones, se ofrecen productos con precios muy por debajo del precio de mercado que incluso se pueden comprar online sin necesidad de ninguna acreditación médica o con certificados falsificados. En este último caso, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad, ha emitido una alerta informando de certificados de marcado CE falsos descubiertos recientemente pueden haber sido utilizados para comercializar productos sanitarios de forma fraudulenta en España.

Un certificado CE demuestra que el fabricante ha evaluado el producto y se considera que este cumple los requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la UE. En una nueva alerta, se ha notificado un gel de ácido hialurónico para relleno de tejido blando, que responde al nombre comercial de 'Ácido Hialurónico reticulado / No reticulado Manorui®', con ''un certificado de marca CE falso con el número de identificación 2020-MDD/DE-025 del organismo notificado eslovaco 3EC International as'', indican. El producto ha sido introducido en nuestro país por Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd., China.

La AEMPS explica en su comunicado que el certificado tiene fecha de emisión 7 de noviembre de 2020 y fecha de caducidad 6 de noviembre de 2025. Sin embargo, las autoridades sanitarias eslovacas informan de que el fabricante Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd., China, no es cliente del organismo notificado 3EC International a.s. (2265). Además, ningún certificado con número 2020-MDD/DE-025 ha sido expedido por dicho organismo notificado.

Riesgos ácido hialurónico de marcas desconocidas o de baja reticulación

Es importante aclarar existe ácido hialurónico con diferentes grados de reticulación o densidad del producto según la zona a tratar, y la mayoría de los problemas ocurren cuando se usa incorrectamente. El ácido hialurónico reticulado aporta volumen y en función del grado de reticulación genera mayor o menor volumen, ello determina su empleo en diferentes zonas. El hialurónico no reticulado se emplea principlamente en cremas y como componente de vitaminas pinchadas en mesoterapia.

Los de alta reticulación se emplean en pómulo, mentón, sien, ángulo mandibular… y deben colocarse directamente sobre el hueso. En reticulación media-alta encontraríamos aquellos que colocamos en los surcos y arrugas profundas y cuando queremos aportar volumen al labio. Aquellos de reticulación media están indicados para perfilar el labio con suavidad así como para arrugas finas. Los de reticulación baja son perfectos para zonas más delicadas como la ojera, que requiere emplear productos específicos. Aquellos de reticulación muy baja se emplean para hidratar la piel ya aportar grosor.

Así, en los tratamientos de medicina estética, se pueden producir casos de edema crónico tras el tratamiento con ácido hialurónico, que se debió principalmente al uso de ácido hialurónico de muy baja reticulación. Actualmente, el uso del ácido hialurónico es tan frecuente que es inevitable encontrar registros de efectos secundarios, los casos más frecuentes están relacionados con la elección incorrecta del tipo de material utilizado o el uso de algún producto de mala calidad. Las complicaciones más comunes son la inflamación persistente y la asimetría después del tratamiento.

Asimismo, en los casos en los que se usa un producto de baja calidad, la duración siempre es menor. Si, de manera normal, el efecto dura de 4-6 meses, en la utilización de técnicas incorrectas o de un producto de dudosa procedencia, el efecto puede durar escasas semanas o, directamente, no funcionar.

Hoy en día, gracias a los avances de la medicina estética, este tipo de complicaciones se pueden solucionar inyectando hialuronidasa, una enzima cuya función es descomponer la molécula de ácido hialurónico, permitiendo que el producto inyectado se absorba por completo, descomponiéndolo, reabsorbiéndolo y desapareciendo. Inyectar una pequeña cantidad de hialuronidasa en la zona a corregir suele dar resultados inmediatos. Por lo general, es necesaria una sola aplicación de hialuronidasa para prevenir efectos secundarios, pero en algunos casos puede ser necesario repetir la aplicación después de dos semanas para asegurar la reabsorción completa.