Complementos que te ayudarán a darlo todo en el gimnasio (y funcionan realmente)

La nutrición es un elemento importante en todo entrenamiento ya que, con un plan bien hecho y personalizado, los resultados de tus objetivos se optimizan. El plan de alimentación a veces excluye algunos alimentos que contienen ciertos nutrientes porque no son compatibles con otros alimentos de la "dieta". Sin embargo, puedes reforzar tu organismo con la ingesta de complementos alimenticios durante la práctica deportiva.

Hay mucha variedad porque cada uno cumple una función, dependiendo de la fase de entrenamiento en la que te encuentres, así como también los objetivos que quieras conseguir. Unos están más indicados cuando eres principiante y estás empezando la rutina de entrenamiento, en la que todavía no tienes ni tanta fuerza, ni desarrollo muscular. Otros son más indicados para cuando llevas un tiempo entrenando y los ejercicios son más complejos e intensos.

Durante un entrenamiento, la persona tiene que trabajar, como mínimo, con su propio peso corporal y lo normal es que se añada kilos de más a tus ejercicios. Esto implica un gasto de energía extra, unido al cambio en la alimentación (porque normalmente se establece un plan de comida diferente), se hace necesaria la ingesta de suplementos nutricionales que, como su nombre indica, es un complemento que cubre las posibles carencias nutricionales y equilibra los valores para que recibas la ingesta vitamínica que necesitas en un día.

Suplementos nutricionales

Multivitaminas. Suelen ser los olvidados cuando, en realidad, las vitaminas y los minerales constituyen una red de micronutrientes que se agotan durante los esfuerzos con sobrecargas. Este suplemento te aporta vitaminas C, B6, B12, Calcio, Hierro y Magnesio, entre otros.

Si tienes carencias de vitaminas y minerales, no servirá de nada tomar otros suplementos que se complementen con otros macronutrientes porque el cuerpo no los metabolizará adecuadamente. Es decir, que no debes tomar suplementos nutricionales por tomarlos, sino que debe ir acorde con tu plan de alimenticio y de entrenamiento.

Proteína de suero + carbohidratos. Independientemente de tus objetivos, este es un suplemento básico en tu entrenamiento durante los 3-5 meses de adaptación inicial en el mundo fitness. ¿Por qué no sirve tomar cualquier tipo de proteína, a pesar de ser fundamental para la recuperación y desarrollo de la musculatura?

Las proteínas rápidas tienen muy pocas cantidades o ninguna de carbohidratos y si estás trabajando con pesas, debes añadir al organismo un superávit calórico que favorezca el anabolismo. Estas calorías extra proceden de los carbohidratos. Si estás haciendo una dieta para quemar calorías, los carbohidratos estarán excluidos de ese plan, pero necesitas un complemento de carbohidratos que sea de asimilación rápida en los momentos más anabólicos del día como es en el desayuno o después de cada entrenamiento.

Creatina. Es un complemento recomendable cuando entras la etapa de trabajo "pesado" en la que se empiezan a mover grandes cargas. Es el suplemento que ofrece mayores rendimientos en ganancias de fuerza y de volumen celular cuando se combina con un trabajo de repeticiones bajas y pesos altos. Debe acompañarse de una hidratación adecuada y de una reposición de carbohidratos que se gastan en los trabajos de carga. Ahora es cuando hay que combinar el suplemento de multivitaminas y minerales, el concentrado de suero y la creatina ya que juntos cumplen su función al 100%.

Beneficios de los suplementos nutricionales

Los suplementos nutricionales son una buena opción para los entrenamientos de fuerza y muchas personas cuando empiezan a entrenar se preguntan si deberían o no consumirlos. Lo mejor es dejarte asesorar por un entrenador y que te haga una valoración personal. Mientras tanto, debes saber que tiene beneficios como los siguientes:

Mejora el rendimiento deportivo.

Aumenta tu fuerza y resistencia.

Retrasa la fatiga muscular.

Resulta útil en la quema de grasa.

Mejora la absorción de nutrientes.

Todo lo relacionado con los entrenamientos y la alimentación son instrucciones personales. Partiendo de las normas estandarizadas, lo aconsejable es que te oriente un profesional del fitness que, esté especializado en nutrición y que, además, haya probado los productos que te aconseje tomar.