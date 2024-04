Consejos para que la resaca no sea un problema para vivir a tope esta Feria de Abril

La resaca es ese malestar que sigue a una noche de excesos con el alcohol. En el caso de la Feria de Sevilla, la ingesta, aunque debería de ser prudente, es de día y de noche. Y claro, al día siguiente... "Me duele la cabeza", "Qué asquito más grande", "No paro de beber agua", "Ya no bebo más"... ¿Se puede evitar la resaca? Depende de varios factores, pero cuando se ha bebido mucho alcohol, es difícil que al día siguiente no aparezca.

Si quieres lidiar con ello, lo primero es desterrar los viejos mitos que siempre han circulado en torno al día después:

"El café quita la resaca": Muchas personas creen que una taza de café puede ayudar a aliviar los síntomas de la resaca. Sin embargo, el café es un diurético, lo que significa que puede empeorar la deshidratación propio de la resaca. Lo mejor es optar por agua o bebidas deportivas para rehidratarse. "Tomar más alcohol alivia la resaca". Es el clásico, si tienes resaca, te tomas una cerveza y se te quita, pero este mito solo conseguirá que tu situación empeore y, por tanto, se alargue tu recuperación. Además, puede aumentar el riesgo de desarrollar problemas de salud más graves. "Comer grasa antes de beber previene la resaca": Algunas personas creen que comer alimentos grasosos antes de beber alcohol puede ayudar a prevenir la resaca. Aunque puede ralentizar la absorción de alcohol en el cuerpo, no evita la resaca por completo. "Beber agua durante la noche evita la resaca": Si bien beber agua mientras consumes alcohol puede ayudar a mantenerte hidratado y a reducir la gravedad de la resaca, no garantiza que no la sufrirás. El exceso de alcohol seguirá teniendo efectos negativos en tu cuerpo. "El color del alcohol afecta la resaca": Algunas personas creen que el color del alcohol (por ejemplo, claro versus oscuro) puede influir en la gravedad de la resaca. Sin embargo, no hay evidencia científica sólida que respalde esta afirmación.

Consejos para evitar la resaca

Una vez que sepas lo que no tienes que hacer después de haber bebido bastante, lo más recomendable es que para evitar llegar a este punto, tomes ciertas precauciones:

Evitar por completo una resaca puede ser difícil, ya que depende de varios factores, como la cantidad y el tipo de alcohol consumido, la rapidez con la que se bebió, la tolerancia individual al alcohol y otros factores relacionados con la salud. Sin embargo, puedes tomar algunas medidas para reducir las probabilidades de tener resaca al día siguiente y que no te impida seguir disfrutando de la feria:

Beber con moderación: Consumir alcohol de manera responsable y en cantidades moderadas puede ayudar a prevenir o reducir la gravedad de una resaca. Conocer tus límites y no excederte en la cantidad de alcohol que consumes puede ser clave. Beber agua: Alternar el consumo de alcohol con agua puede ayudar a mantener el cuerpo hidratado y reducir la deshidratación, que es uno de los principales contribuyentes a los síntomas de la resaca. Comer antes de beber puede ayudar a ralentizar la absorción de alcohol en el cuerpo y a reducir la gravedad de una resaca. Evitar bebidas de alta graduación alcohólica: Optar por bebidas con menor contenido de alcohol y evitar aquellas con alta graduación alcohólica puede ayudar a reducir el riesgo de experimentar una resaca severa. Descansar lo suficiente: Asegurarse de dormir lo suficiente antes y después de beber alcohol puede ayudar al cuerpo a recuperarse, así como también a reducir la fatiga y otros síntomas asociados con la resaca. Consumir alimentos ricos en nutrientes: Consumir alimentos saludables y ricos en nutrientes antes y después de beber alcohol puede ayudar a proporcionar al cuerpo los nutrientes necesarios para recuperarse más rápidamente.

Y si todo esto no fue posible ponerlo en práctica porque la Feria de Abril tiene algo que te invita a dejarte llevar por la pasión del ambiente, pues ibuprofeno y ¡a sobrevivir!