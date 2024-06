Marián Rojas Estapé lo tiene claro: "Para crear, hace falta ser capaz de aburrirse" y explica por qué necesitamos momentos de pausa

Existe la paradoja de que debemos llevar un estilo de vida saludable, que debemos buscar los momentos de ocio, vivir el presente, hacer cosas en nuestro tiempo libre porque en el día a día "no nos da la vida". Pero cuando llega ese momento, ¿qué hacemos? Más cosas.

Estamos viviendo una etapa en la que cambiamos de escenario, el laboral por otros que supuestamente son de ocio ya que cuando llegan las vacaciones, volvemos a llenar la agenda de actividades que no podemos hacer en nuestro día a día. Lo que pasa es que utilizamos la frase "es para desconectar" y parece que cambia la perspectiva, pero ¿realmente desconectamos? ¿O ponemos en práctica el FOMO (miedo a perderse algo)?

Queremos estar en todos los lugares, físicos y virtuales, para que se nos vea haciendo algo porque no hacer nada está socialmente mal visto. Pero por mucho que digamos que queremos desconectar, somos incapaces de despegarnos del teléfono móvil.

"No estamos trabajando, pero seguimos la misma dinámica laboral"

Solemos quejarnos de que estamos agotados y a estas alturas del año, también de que "necesitamos vacaciones". De hecho, muchas personas llevan meses con ellas planificadas. Ahora nuestra agenda se está transformando. Ya no está escrita con citas y reuniones, exámenes o actividades extraescolares de los niños. Ahora, está llena de quedadas con amigos y familiares, fiestas, viajes o visitas, por poner algunos ejemplos.

El filósofo Valls Boix cuenta en el periódico El País, que en nuestro tiempo de ocio, "no estamos trabajando, pero seguimos la dinámica laboral" y asegura que ya no disfrutamos del tiempo libre como antes, sino que vivimos en una sociedad crónicamente estresada, en la que el ocio ya no es un espacio y tiempo de relajación o desconexión. De este modo, "la sensación de agotamiento no viene solo de nuestro trabajo, sino también de nuestro ocio", sentencia.

Nikxen o el arte de no hacer nada

El niksen es un concepto holandés que se refiere a "no hacer nada". A diferencia de lo que sería simplemente descansar o relajarse con una actividad específica, como la lectura o ver la televisión, el niksen implica literalmente "no hacer nada" y dejar que la mente divague sin un propósito particular. Este concepto se ha popularizado como una forma de combatir el estrés y de promover el bienestar mental, permitiendo que las personas se tomen un descanso intencional de sus ocupadas rutinas diarias.

Este concepto se refiere a poner en práctica actividades simples como mirar por la ventana, sentarse en silencio o dar un paseo sin rumbo. La idea es permitirle a la mente que se recargue y se renueve, alejándose de la constante necesidad de ser productivo. Es un enfoque que se contrapone a la cultura moderna de la hiperproductividad y del multitasking, destacando la importancia de la inactividad y el tiempo libre para la salud mental y emocional.

La psiquiatra Marian Rojas Estapé habla del niksen y destaca, en sus redes sociales, la importancia de la divagación. Ella lo tiene claro y aconseja no hacer nada, sin sentir culpa ya que se trata más bien de cuidar de verdad tu bienestar interior. En el siguiente vídeo, publicado en su cuenta de Tik Tok, argumenta que tenemos que permitirnos momentos de quietud porque es cuando sale la creatividad y fluyen las ideas.