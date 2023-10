La miopía cada vez afecta a más escolares y a edades más tempranas

La miopía es una de las afecciones de la vista que afecta a uno de cada cinco escolares y que se ha incrementado en los últimos años a consecuencia de un esfuerzo mayor de los ojos en las distancias cortas y a una disminución del tiempo de dedicación a actividades al aire libre.

Tener una buena visión es esencial para el aprendizaje ya que si no se detecta a tiempo puede afectar a lo que sería un desarrollo académico normal del menor. La miopía es una afección de la vista que puede aparecer a cualquier edad y presentar unos síntomas irreconocibles para el menor, bien porque no sepa expresarlos, o bien por su propio desconocimiento, por lo que el diagnóstico podría darse cuando las circunstancias sean irreversibles. Según la Asociación Nacional de Empresarios de Óptica y Profesionales (ANEOP): “La mitad de los escolares necesita gafas y sus padres no lo saben”.

En este sentido, hay que prestar atención a las señales que indican que el menor puede tener miopía e intentar evitar que suba más del 17,8 por ciento de los casos que han aumentado en los últimos seis años.

Primeros indicios de miopía

Es importante tener un diagnóstico temprano y hacer revisiones periódicas, a ser posible, en la etapa escolar, así como también los progenitores estar pendientes de si encuentran comportamientos tales como que el menor se acerque o se aleje demasiado cuando lee o ve las pantallas, si tiene dolores de cabeza frecuentes, guiña los ojos con frecuencia, confunde las letras al leer, se salta palabras, incluso, baja la velocidad de lectura o presenta dificultades en la misma cuando antes no las tenía.

Si notas estos síntomas, es mejor acudir a un profesional para que determine un diagnóstico definitivo.

En el caso de que el menor no presente estos síntomas, pero se quiera prevenir para conseguir frenar su aparición, el adulto debe estar atento y fomentar el hábito de practicar actividades al aire libre como mínimo dos horas al día ya que la luz solar estimula la liberación de dopamina en la retina, lo que, a su vez hace que se controle el alargamiento del ojo. Esto quiere decir que la falta de exposición a la luz solar acelera la aparición de la miopía.

¿Por qué es importante el tiempo de exposición a la luz natural? Porque a causa de la forma del ojo o la forma de algunas partes de este órgano, la luz se desvía y se proyecta de manera incorrecta.

Los primeros síntomas de miopía suelen notarse en la escuela

La escuela es el lugar donde se perciben mejor los primeros síntomas de miopía y es importante estar pendientes al inicio del curso. Es una manera de corregir a tiempo ya que si el ojo no recibe los estímulos necesarios, este órgano no aprende a ver. Se vuelve vago y puede derivar en posteriores problemas oculares de otra índole.

Otra cosa que hay que tener en cuenta es el factor hereditario. El 60 por ciento de los menores con ambos progenitores miopes tienen más posibilidades de padecer esta afección. No quiere decir que si el niño desarrolla miopía, la causa sea genética, ni que la vaya a tener porque sus progenitores sean miopes.

Es a modo orientativo dado que tienen más posibilidades, pero no es una teoría matemática. Hay matices. Lo más importante de todo es estar pendientes a los primeros síntomas y hacer revisiones para detecciones precoces. Y el inicio escolar es un buen momento para hacerlo.