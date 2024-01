Síntomas de Pirola, la nueva variante covid parecida a las anteriores

La variante Pirola es una subvariante de la Omicron que apareció el pasado mes de agosto y fue registrada por la OMS como "variante de interés" debido a que es altamente contagiosa y a la cantidad de mutaciones que había sufrido. Aun así y pese a que no se tiene mucha información sobre ella, lo que si pueden asegurar las autoridades sanitarias es que no reviste gravedad. No obstante, las probabilidades de contagio suelen ir aparejadas a la condición inmunológica de la persona, así como también dependerá de si está o no vacunada.

Es una variante que se ha extendido alrededor del mundo, sobre todo en China y en EEUU. También se han detectado en España en aguas residuales. De todas formas, la sintomatología manifestada no es muy diferente a la de otras variantes anteriores y son mucho más suaves que al inicio de la pandemia en el año 2020. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) levantó el pasado 5 de mayo la emergencia internacional por la pandemia de la covid-19, que estaba declarada desde el 30 de enero de 2020, ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global.

Síntomas similares a otras variantes

Los síntomas de la variante JN.1, que surgió de la variante BA.2.86, que más se han registrados son:

Dolor de garganta

Tos

Dolor de cabeza

Congestión

Estornudos

Afonía

Dolores musculares

Fiebre

Pérdida de olfato

La tos seca o la pérdida de olfato, en esta ocasión, están siendo los menos comunes. Aun así, siguen dándose cuadros de gravedad, los cuales presentan sintomatología similar a otras variantes. Por ejemplo, dificultad para respirar, dolor en el pecho y labios o uñas pálidas, grises o azules por la falta de oxígeno.

La variante pirola se transmite igual que otras variantes de COVID-19, es decir, a través de las gotitas que las personas infectadas desprenden al hablar, toser o estornudar. Respecto a su duración, si no hay complicaciones, se estima en un intervalo de cinco a siete días.

El último informe de la OMS sobre la variante BA.2.86 manifiesta que esta variante está presente en al menos 46 países.

El papel de la vacunas

Aunque hay un incremento considerable de casos, evoluciona de manera lenta gracias a que la población está vacunada y las personas ofrecen resistencia a esta patología. En este sentido, la OMS lanza un mensaje de "tranquilidad" a la población mundial ya que, aunque pirola se encuentre bajo vigilancia y se hayan detectado casos en algunos países, las vacunas covid protegen también contra sus efectos.

De ahí, la importancia de la vacuna contra el coronavirus para reducir ya no solo el riesgo de infección, sino la gravedad y la mortalidad de la enfermedad. Las vacunas han demostrado ser una herramienta vital en el control de la pandemia, con las que se ha podido proteger a muchas personas, reduciendo así, la transmisión del virus. A esta reducción se une también la incidencia de hospitalizaciones. Al ser menos los pacientes ingresados, el sistema sanitario no se colapsa y pacientes con otras patologías pueden ser atendidos sin dificultad.