¿Qué es y cómo afectará el implante cardíaco al futbolista Eriksen?

El corazón del danés Christian Eriksen dejó de latir súbitamente durante un partido de la Eurocopa el sábado pasado. Durante unos minutos, los corazones del mundo entero latieron al unísono con el jugador. Tras abandonar el campo consciente, el futbolista ingresó de urgencia en un hospital de Copenhague para valorar su situación y completar su recuperación. Tras varias pruebas, los médicos confirmaron que Eriksen, de 29 años, sufrió un paro cardíaco y decidieron que le implantarán un desfibrilador automático para regular el ritmo del corazón a partir de una serie de descargas eléctricas. ¿Cómo funciona este aparato cardíaco y cómo afectará al futuro del mediocampista?

FUNCIONAMIENTO

El desfibrilador automático es un aparato eléctrico similar a un marcapasos que, aparte de tener la capacidad de estimular y «detectar el estímulo propio» de las cavidades cardiacas (función de marcapasos), tiene la función de detectar y tratar distintos tipos de taquicardias.El objetivo de implantar un desfibrilador es controlar el número y duración de las taquicardias de origen ventricular y evitar que ocurra un desenlace fatal (la muerte súbita) en caso de taquicardias de alto riesgo. Es por tanto un tratamiento preventivo, pero no curativo definitivo.

Cuando el corazón del paciente deja de latir, el desfibrilador administra una descarga eléctrica a través de la pared torácica que es capaz de restablecer el ritmo cardíaco normal de la víctima. El desfibrilador cuenta con unos sensores que analizan el ritmo cardíaco del paciente. De acuerdo a este resultado, el mismo dispositivo recomienda y determina si la desfibrilación debe ser aplicada o no y la intensidad de la descarga.

¿Cómo afectará a su carrera profesional?

El futuro del jugador y cómo este episodio afectará como deportista de élite es difícil determinar. Cada cuerpo y las condiciones físicas de la persona -además de la edad y otros factores biológicos- condicionan los rasgos futuros de su recuperación. Por el momento, el futbolista se ha pronunciado sobre su buen estado de salud ''dentro de las circunstancias''.

Los médicos -el lo atendió pudo sentir incluso como el corazón de Eriksen dejó de latir- tampoco se posicionan claros a este respecto. Deberán determinar con mayor precisión cuales fueron las causas y cómo afectarían los factores, no sólo físicos, sino también de estrés y presión, a las que se someten los jugadores.

El único profesional que se ha pronunciado de manera tajante es el exmédico del futbolista durante su etapa en el Tottenham que reveló, en una charla con la agencia de noticias AP, que el nacido en Middelfart probablemente no vuelva a jugar futbol de manera profesional. “No sé si volverá a jugar al futbol. Con franqueza, murió (este sábado), aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no (…) La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera. Si va a jugar otro partido de futbol profesional no puedo decirlo; en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto”, mencionó Sanjay Sharma.

CASOS SIMILARES

Entre los casos más recientes y recordados tenemos el de Iker Casillas, Thuram o el defensor holandés del Ajax Daley Blind.

Este último regresó al deporte profesional después de que se le colocó un marcapasos porque sufrió una serie de mareos en un partido de la Champions en 2019. En los otros casos, ambos jugadores decidieron poner punto y final a su carrera profesional.