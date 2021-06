Las causas de un paro cardíaco súbito como el del futbolista Eriksen

Se estima que entre 1 y 3 de cada 100 000 deportistas jóvenes aparentemente sanos desarrolla una arritmia de forma súbita que ocasiona su muerte brusca durante la práctica de ejercicio. Hemos conocido algunos casos mediáticos y recordados en figuras conocidas de futbolistas de élite como Antonio Puerta, Davide Astori o, el más reciente y que conmocionó hace unos días al mundo entero, el del centrocampista danés Christian Eriksen. Pero, ¿Por qué una persona sana como los deportistas sufren estos episodios? ¿Cómo es posible que alguien en plena forma puede verse afectado por un problema cardiaco?

El paro cardíaco repentino se produce por la pérdida abrupta de la función cardíaca, la respiración y el conocimiento y conduce a la muerte en minutos si no se trata de manera inmediata. Por lo general, la afección surge de un problema con el sistema eléctrico del corazón, que interrumpe la acción de bombeo del corazón y detiene el flujo sanguíneo al cuerpo. Estas son sus posibles causas, según estudio realizado en Reino Unido y publicado en The New England Journal of Medicine.

El mismo desvela que las patologías cardiacas silenciosas que pueden causar muerte súbita en jóvenes atletas afectan a uno de cada 266 futbolistas afiliados a la Asociación de Fútbol Inglesa, y los fallecimientos entre estos deportistas por dicha causa tienen una prevalencia tres veces mayor a la estimada.

Sanjay Sharma, profesor de Enfermedades Heredadas y Cardiología Deportiva en la Universidad de Londres, y Aneil Malhotra, profesor asociado de Cardiología, destacan la importancia de realizar estudios cardiacos frecuentes y específicos entre los jóvenes atletas, ya que su detección temprana las hace tratables ya que el 93 por ciento de ellos no presentaba sintomatología alguna.

El trabajo, primer estudio, según los autores, sobre muertes causadas por dolencias hereditarias, analizó a 11.168 futbolistas durante un periodo de 20 años (1996-2016). Resultó que 42 de los jugadores (0,38 por ciento) presentaban irregularidades en la musculatura del corazón que podían derivar en ataques cardiacos.

La incidencia de la muerte súbita por estas dolencias fue de 1 por 14.700 jugadores, mientras que las estimaciones obtenidas por estudios previos no longitudinales la situaban entre uno por 50.000 y uno por 200.000. Hasta el momento no se contaba con un registro específico sobre estos fallecimientos.

Posibles causas