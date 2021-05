Una gota de sangre permitirá diagnosticar la miocarditis

De momento es solo un estudio en ratones pero el hallazgo parece tan contundente que ha merecido aparecer esta semana en el New England Journal of Medicine. un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares ha logrado identificar el primer biomarcador en sangre que distingue la miocarditis de un infarto agudo de miocardio.

El diagnóstico de la miocarditis es complicado, un reto constante que requiere de pruebas invasivas, generalmente un cateterismo urgente, para poder diagnosticar. La disponibilidad de un marcador precoz, sensible y específico, de inflamación aguda miocárdica podría tener un gran impacto clínico y permitirá distinguir fácilmente la miocarditis de un infarto agudo de miocardio. En la actualidad no existe ninguna prueba no invasiva capaz de diferenciar entre ambas patologías.

"Nuestro hallazgo puede convertirse en una nueva herramienta para un diagnóstico preciso"

El estudio ha identificado la presencia de un biomarcador, un nuevo microARN (miR-721 homólogo humano) en sangre exclusivamente en pacientes con miocarditis aguda. “Nuestro hallazgo puede convertirse en una nueva herramienta útil en la práctica clínica que permita un diagnóstico preciso y no invasivo de la miocarditis con tan solo una gota de sangre”, explica la doctora Pilar Martín, coordinadora de este proyecto y que recibió en 2016 el apoyo de una Beca Leonardo en Biomedicina de la Fundación BBVA.

El diagnóstico de miocarditis suele establecerse tras descartar la enfermedad arterial coronaria mediante angiografía coronaria invasiva o tomografía computarizada, y posterior confirmación mediante biopsia endomiocárdica. Debido a que la biopsia cardiaca es agresiva, suele reservarse para los casos graves. Una alternativa a la biopsia es la resonancia magnética cardiaca, sin embargo, no está disponible en todos los centros. En este contexto, “disponer de un marcador de sangre validado es muy relevante debido a que ayudaría a realizar un diagnóstico rápido, no invasivo y evitando otra batería de pruebas”, comenta Martín.

Estudios futuros evaluarán su potencial para predecir el riesgo a corto y largo plazo, así como monitorizar la persistencia de inflamación. Los resultados de este trabajo, asegura el doctor Valentín Fuster, director general del CNIC, tienen una gran relevancia ya que validan el primer marcador en sangre que presenta una alta sensibilidad y especificidad (superior al 90%) para diagnosticar miocarditis y discriminar a los pacientes con esta enfermedad de otros con diferentes miocardiopatías.