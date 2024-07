Aire acondicionado o ventiladores de techo, ¿cuál es mejor para regular la temperatura corporal?

Todos sufrimos el calor, pero no a todas las personas nos afecta por igual y, por tanto, no se eligen las mismas soluciones ya que va a depender de los grupos de población afectados, genética, zona geográfica etc. Sean cuales sean, a la hora usar climatizadores hay dos teams: los que prefieren ventiladores de techo y los que prefieren el aire acondicionado. ¿Cuál es mejor? Depende. De la edad, de la salud, de cómo regula nuestro cuerpo la temperatura, si te resfrías más a menudo, etc.

El uso de dispositivos de refrigeración del ambiente siempre genera controversia entre los usuarios quienes aseguran que, en zonas cálidas y cuando hace mucho calor, es mejor el uso de aire acondicionado ya que consideran mejor manera para combatir las altas temperaturas. Por su parte, el ventilador de techo, afirman, "remueve el aire caliente", aun durmiendo con poca o ninguna ropa. Veamos qué recomiendan los expertos.

Recomendaciones para combatir el calor

Vamos a partir de la base de las características que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, el aire acondicionado es una buena medida adaptativa para combatir el calor. A través de él, podemos ver la temperatura a la que se encuentra una habitación y regularla a los grados de lo que se considera una temperatura ideal que suele ser entre los 19º y 20º centígrados para poder conciliar el sueño.

Lo que los expertos desaconsejan es tenerlo encendido toda la noche ya que una vez que estamos dormidos, tenemos menos capacidad para adaptar la temperatura corporal debido aque el frío excesivo repercute en la fase de sueño REM originando despertares frecuentes, molestias físicas en las vías respiratorias, así como también dolencias en musculatura y articulaciones.

En su lugar y más efectivos, considera Ana Fernández Arcos, coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos de Vigilia y Sueño de la Sociedad Española de Neurología (SEN), los ventiladores de techo "ya que reducen la temperatura corporal de forma más suave al incrementar la pérdida de humedad de la piel".

Otros consejos más allá de los aparatos electrónicos para librarnos del calor

Hay vida más allá de la utilización de aparatos electrónicos para combatir el calor como, por ejemplo, mantener persianas y cortinas cerradas en las horas de más calor para evitar que entre el sol. Hay cortinas térmicas y persianas reflectantes que ayudan a no dejar pasar el calor, pero ponerlas en casa, es solo una opción para mejorar las condiciones climatológicas.

Cuando llegue la noche, crea corrientes de aire nocturnas, es decir, cuando bajen las temperaturas por la noche, abre las ventanas para permitir que entre aire fresco y cierra todo nuevamente durante el día para mantener la frescura.

A la hora de dormir, también ayuda el uso de una ropa de cama ligera, como algodón o lino, con la que se permite una mejor traspiración y absorción de la humedad, la cual también puedes combatir colocando recipientes con agua cerca de las ventanas. Cuando el aire caliente entra en contacto con el agua, se enfría un poco, ayudando a reducir la temperatura ambiente.

Si tienes mucho calor, puedes optar por darte una ducha, pero según declara la experta Ana Fernández Arcos en el diario El País, que no sea con agua demasiado fría, “ya que esto podría tener un efecto contrario y generar vasoconstricción, lo que dificulta expulsar calor hacia fuera y además podría activarnos”.

Es aconsejable también evitar cocinar durante las horas más calurosas del día. Si es posible, usa una parrilla al aire libre o un microondas en lugar del horno.