Que los hijos crezcan fuertes y sanos suele ser un objetivo común en todos los padres. Se construyen todas las aristas posibles para que así sea; se les cuida y acompaña en cada paso que dan; se les orienta y aconseja; se les ayuda. Comer, dormir y no sufrir impactos mentales a destiempo conforman la santísima trinidad en este cometido. Y en ocasiones algunos van ligados directamente a otros. Porque para descansar en condiciones es óptimas no sólo hay que conocer la mejor postura para dormir bien. También hay que preparar el cuerpo para dicho descanso. La mejor forma de hacerlo es llevando a cada una dieta adecuada que le aporte a los niños los nutrientes que necesitan para crecer de forma saludable...y que favorezcan un sueño reparador. Por eso es importante conocer los cinco tipos de alimentos que no debes darle a un menor si quieres que duerma bien.

Alimentos diuréticos

De todos es conocido la facilidad con la que los niños ven alterados su sueño por la necesidad de ir al baño. Por eso se recomienda no dar por la noche alimentos diuréticos como puede ser la sandía, la berenjena o los pepinos. Además, eso de tomar un vaso de agua antes de dormir no es una buena costumbre. Mejor cortar el grifo desde un par de horas antes de acostarse.

Chocolate y azúcar

No es cuestión de demonizar los dulces y el chocolate, como puede ocurrir en la edad adulta, pero debemos ser conscientes de que darle a nuestros niños estos productos antes de dormir servirá para activarles más el cerebro y dificultar el descanso absoluto del cuerpo.

Embutidos

Suelen ser un alimento recurrente para las cenas, pero es necesario no abusar de ellos, ya que estamos ante uno de los peores alimentos para el sueño infantil. Los embutidos, con las salchichas a la cabeza, ayudan a reducir la sensación de cansancio. El problema es que dicho cansancio llegará en la mañana del día siguiente...

Fritos variados

Tampoco es oportuno aprovechar la evolución tecnológica en los electrodomésticos para confeccionar todos nuestros menús nocturnos a base de fritos variados como patatas fritas, hamburguesas, croquetas o nuggets de pollo. Las personas que abusan de estos productos en la cena tienen más probabilidades de sufrir insomnio.

Lácteos como el queso

Por último, el quinto tipo de alimento que debemos dosificar cuando se acerca la hora de dormir es un lácteo, el queso. En esto caso el motivo se encuentra en los problemas de digestión que pueden ocasionar, provocando una conciliación del sueño más complicada.

Algunos de los alimentos más adecuados son las frutas y verduras, en especial los plátanos

¿Y qué le pongo a los niños para cenar?, se pueden preguntar muchos padres. Pues los expertos recomiendan acumular a última hora del día las piezas de frutas y verduras necesarias para el organismo. La pasta integral, los frutos secos o el yogurt natural también se presentan como una buena opción para tomar antes de acostarse.