El nuevo fármaco antidepresivo de acción rápida y sin efectos secundarios

Según Nan Sun y sus colegas, ZZL-7 no causó ningún efecto secundario evidente en los ratones utilizados. No afecta la actividad motora o general, la memoria o la cognición. Tampoco provoca un comportamiento agresivo ni produce ondas cerebrales anormales. De hecho, la interacción SERT-nNOS se localiza principalmente en una parte del tronco encefálico; Por lo tanto, el efecto de ZZL-7 es selectivo, no afectará a otras partes del cerebro.

OTROS ANTIDEPRESIVOS DISPONIBLES

Actualmente, existen otros antidepresivos aprobados recientemente de acción rápida como Auvelity. Se trata de un fármaco desarrollado por Axsome Therapeutics aprobado por la Agencia de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para tratar el trastorno depresivo mayor en adultos.