Un fármaco para la diabetes puede ser clave para reducir el riesgo de sufrir demencia

La demencia es una enfermedad que no deja de crecer en número de pacientes y, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en 2050 el mundo tendrá más de 152 millones de personas que la sufrirán.

Un estudio realizado por investigadores de The University of Arizona Mel y el Enid Zuckerman College of Public Health y publicado en BMJ Open Diabetes Research & Care parece dar una esperanza para algunos de los pacientes que más riesgo tienen de sufrir algún tipo de demencia: aquellos que conviven con una diabetes tipo 2.

La clave está en el tratamiento

Algunos de los pacientes que sufren diabetes tipo 2 son tratados con un medicamento compuesto por tiazolidinedionas (también conocidas como TZD), otros, sin embargo, usan medicación con metformina (o MET) y algunos con sulfonilurea (SU). El estudio estadounidense realizó una comparación entre pacientes con este tipo de diabetes y sus distintas medicaciones y se observó que una de la estas en concreto reducía sustancialmente el riesgo de padecer demencia (tanto Alzheimer como demencia vascular, los dos tipos más comunes).

El medicamento en cuestión era el que contenía las tiazolidinedionas (TZD), que mostró una reducción del 22% del riesgo. Sin embargo, comprobaron también que el uso de sulfonilurea (SU) puede aumentar dicho riesgo, por lo que se propone una nueva vía de investigación para conocer si el uso de esta medicación concreta con una combinación de otros fármacos podría tratar la diabetes tipo 2, sin aumentar las posibilidades de desarrollar demencia con el paso de los años.

Para su estudio usaron información de más de medio millón de personas diagnosticadas con diabetes de la base de datos Veteran Affairs Health System entre 2001 y 2017. Sin embargo, el estudio reconoce una serie de limitaciones (que también pueden servir para seguir investigando para cubrir estas lagunas) como la falta de información genética y renal. También se ha de tener en cuenta que la mayoría de los datos que se usaron en el estudio fueron de hombres blancos, por lo que podrían existir diferencias en el impacto de estos fármacos en pacientes de diabetes tipo 2 de otros estratos demográficos.