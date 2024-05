Todo lo que debes saber sobre los beneficios del aceite de cutículas: te dejarán unas uñas increíblemente saludables

El aceite de cutículas es un producto especializado en el cuidado de las uñas y la piel que la rodea. Está formulado con una mezcla de aceites naturales y esenciales, principalmente de jojoba, almendra dulce, vitamina E y coco, los cuales, además de otorgarle un mejor aspecto a tus uñas de las manos y de los pies, la constante utilización de este producto aporta muchos beneficios saludables.

Elena Daudova, experta en uñas acrílicas y creadora de Daudova Beauty, cuenta en la revista Telva que "todas las cutículas necesitar ser hidratadas, así evitaremos, por ejemplo, que aparezcan los padrastros o pequeñas pieles que afean cualquier mano. Muchas veces, la falta de hidratación también hace que la cutícula se engrose y crezca por encima de la placa de la uña, provocando algunos problemas".

En esta época del año, en la que el calor empieza a ser habitual, sobre todo en Andalucía, la piel se reseca de manera más frecuente en todo el cuerpo y la zona de las uñas no es una excepción, por lo que es recomendable tenerlo en cuenta e hidratar la piel que rodea las cutículas. De esta forma, tus uñas no estarán tan secas y agrietadas, además de contribuir a una mayor suavidad que facilitará el empuje a la hora de quitarlas cuando te hagas la manicura y evitando, de esta forma, que se rasguen.

"El aceite de cutículas previene la aparición de una infección que se llama paroniquia que es bastante común que aparezca alrededor de las uñas"

Beneficios saludables de cuidar las cutículas

Muchas veces te haces la manicura y la pedicura, pero al tiempo tienes la sensación de que dejan de lucir tan bonitas como el primer día. ¿Te has parado a pensar en la posibilidad de que la respuesta está en que te falta hidratación en las cutículas? Es como cuando te vistes para un evento y cuando pasan las horas, se va quitando el maquillaje, se va cayendo el peinado y te quedas prácticamente con el traje. ¿A que tu look ya no luce igual que al principio de salir?

Con la manicura y la pedicura pasa igual. La zona que rodea la uña se va quedando apagada, seca y hace que tus uñas se vean también más opacas. Pero no solo es una cuestión de belleza, sino que cuidar las cutículas es esencial para la salud de las uñas.

Algunos aceites de cutículas contienen ingredientes que fortalecen las uñas, reduciendo su fragilidad y la tendencia a quebrarse, por lo que el aceite para las cutículas va a formar una barrera protectora con la que proteger, no solo tus cutículas, sino también a las uñas de los posibles daños ambientales y químicos a los que están expuestas continuamente y, sobre todo, prevenirlas de una infección que se llama paroniquia que es bastante común que aparezca alrededor de las uñas.

Además, el aceite de cutículas mejora la circulación sanguínea alrededor de la base de la uña, por lo que va a tener un crecimiento más saludable y más rápido. Si aparte usas aceites con propiedades antiinflamatorias como es el caso del de árbol de té, ayudará a fomentar un crecimiento sano. Al igual que una mejor apariencia por tener unas uñas bien cuidadas e hidratadas, aliviando la sequedad y el agrietamiento de la piel alrededor de las uñas.

"Es importante que cuando lo apliques, hagas un masaje en la zona de las cutículas hacia la piel para recibir la hidratación de manera óptima"

Cómo usar el aceite de cutículas para que sea efectivo

Una vez que ya conocemos los beneficios de aplicar el aceite para las cutículas y hemos elegido el tipo que nos queremos poner, ahora nos toca saber cómo tenemos que usarlo. Así que toma nota de estos tres sencillos pasos: