Del cepillo al champú o las vitaminas, todo lo que debes hacer para evitar la caída del cabello

Las razones de la caída del cabello son muchas y muy diversas. Puede ser por estrés, envejecimiento, genética, cambios hormonales, menopausia, efectos secundarios de ciertos medicamentos, etc. Aun así, no debes preocuparte demasiado si ves pelos en tu cepillo, ya que el ser humano pierde alrededor de 100 pelos diarios y esto no se debe a un problema de alopecia o de salud de tu cabello, sino al ciclo de vida de los folículos.

Para prevenir la caída del cabello puedes hacer varias cosas, desde tener una buena alimentación hasta tomar vitaminas para reforzar el cuero cabelludo.

Aquí vamos a darte algunos consejos para evitar que tu cabello se caiga:

Alimentación saludable

La alimentación es un pilar fundamental para nuestra salud, y esto es algo que no todo el mundo acaba de creerse. Para gozar de salud, nuestro cabello necesita de cuidados de todos tipo, desde capilares hasta alimenticios. Una dieta rica en frutas y verduras ayuda al fortalecimiento de tu cabello. Esto se debe a la vitamina C que tienen las frutas y los antioxidantes de la verdura.

De igual manera, los frutos secos o las legumbres contienen muchos elementos (como el hierro) que ayudan de igual manera al fortalecimiento y salud capilar. También ayudan los huevos, el fósforo del pescado y las proteínas de la carne.

No cepillar tu cabello mojado

Antes de entrar en la ducha, cepíllate bien el cabello y una vez dentro, intenta no enredarlo lavándolo para que cuando salgas de la ducha no tengas que cepillarlo. Esto es porque el cabello mojado es mucho más débil y cepillarlo en este estado condiciona a la caída del mismo.

Una ducha de agua fría

Aunque en invierno cueste un poco, para evitar la caída del cabello es preferible enjuagarlo con agua fría antes que caliente, esto es porque el agua caliente hace que el cuero cabelludo se debilite.

Uso correcto del champú

Cuando estés lavando tu pelo, asegúrate de que el champú que estás usando es el adecuado para tu tipo de cabello. Utiliza productos recomendados por un profesional y recuerda: a la hora de lavar tu pelo no lo hagas de manera brusca, sino más bien masajeando suavemente el cuero cabelludo durante 3 o 4 minutos para luego llevar la espuma a las puntas. Además, masajear el cabello reduce el estrés, que es otra causa importante de la caída del pelo.

Toma vitaminas

Además de las vitaminas que aportan la buena alimentación, puedes ayudarte de algunos suplementos para el fortalecimiento de tu cabello. Algunas de ellas son: vitamina b8, vitamina b1 (tiamina), vitamina b7 (biotina) o colágeno, para evitar roturas.

También puedes probar algunos medicamentos como el minoxidil, que viene en forma de champú.