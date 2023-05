El deseo de ser inmortal siempre ha estado presente en la humanidad pero la realidad es que nuestras células van envejeciendo a medida que nuestro DNI va acumulando años. Existen formas de frenar dicho desarrollo, ligadas casi todas ellas a un estilo de vida y una alimentación saludable. También, como no, a las múltiples investigaciones científicas, que ya han demostrado que el envejecimiento no es lineal, ni igual para todo el mundo y que, cuando ahora mismo la persona más longeva de la historia murió con 122 años, dentro de no mucho tiempo la barrera se establecerá en los 150 años. Y formas que aceleran dicho envejecimiento. Estas son las tres cosas que nos envejecen más, según Harvard.

No hablamos de consumir muchas grasas saturadas, suprimir el desayuno de nuestra comidas, beber poca agua, fumar y consumir excesivo de alcohol, tomar el sol sin protección, la falta de ejercicio y de sueño o estar expuesto a altos niveles de estrés, malos hábitos que aceleran el envejecimiento todos ellos. Sino de momentos puntuales que pueden darse en nuestra vida y que producen una aceleración de envejecimiento extraordinaria, aunque posteriormente se regrese a los valores normales. Hablamos de sucesos como un embarazo, pasar por el quirófano para una operación de cirugía o padecer Covid-19.

Cómo controlar el envejecimiento

Este estudio publicado por investigadores de Harvard como Jesse Poganik, Bohan Zhang, Steve Horvath o James White, conseguido a través de la medición de diferentes características del ADN de las células, explica que estos episodios biológicos que aceleran los signos de envejecimiento son signos transitorios que se revierten después de la recuperación.

Los nueves meses de embarazo, el proceso de cirugía y posterior recuperación y los efectos secundarios del Covid en nuestro cuerpo son elementos alegres, necesarios, anecdóticos o pasajeros en función de cada, pero terminan pasando factura en nuestro ciclo vital de una forma concreta y empírica.

El estudio se basa en la medición de diferentes características del ADN de las células

La clave está en que la edad biológica puede cambiar rápidamente en ambas direcciones y este estudio advierte de estos nuevos factores que influyen en la dinámica del envejecimiento y deben tenerse en cuenta en estudios futuros. Porque conocer todas las causas del envejecimiento y controlarlas pueden ser el paso definitivo para vivir más y mejor en el futuro.