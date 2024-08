Daisy Ridley (actriz), al diagnosticarle la enfermedad de Graves: "Siempre he sido consciente de la salud"

La enfermedad de Graves afecta a la glándula tiroides que está situada en la parte frontal del cuello y se encarga de regular el metabolismo del cuerpo. Esta enfermedad lo que hace es que el sistema inmunitario ataca a esta glándula, provocando una sobreproducción de hormonas tiroideas, lo que se conoce como hipertiroidismo.

La actriz de una de las sagas de Star Wars, Daisy Ridley, ha publicado recientemente una entrevista en la revista Womens Health y ha compartido algunas declaraciones en su cuenta de Instagram en la que ha revelado que padece esta enfermedad. Al principio, confiesa, "sintió cierta tristeza e irritación".

Al tener una implicación directa en la forma de funcionar el metabolismo, los pacientes tienen que cuidar su alimentación. De hecho, uno de los síntomas más comunes por los que se puede sospechar el diagnóstico de la enfermedad es la pérdida de peso inexplicable, a pesar de que, a su vez, se produce un aumento en el apetito. Pero no es el único, ni el más característico.

Síntomas de Graves

Las personas con esta enfermedad sienten cómo se les acelera el corazón, rozando la taquicardia, debido a las numerosas palpitaciones a la vez que también se les sube la presión arterial.

Esto hace que suden mucho, ya que se les sube la temperatura y si no están acostumbrados a ella, pueden volverse intolerantes al calor. Este descontrol y descompensación les hace sentir nerviosos e irritables.

De hecho, el médico de la actriz describió que sentía "cansada pero nerviosa". Daisy era consciente de que cada vez estaba más irritable y declara, "Fue divertido, pensé: 'Oh, solo pensé que estaba molesta con el mundo', pero resulta que todo está funcionando tan rápido que no puedes relajarte".

Cómo cambia la vida de estas personas

Controlar la enfermedad de Graves implica un cambio en el estilo de vida, basado, fundamentalmente en una dieta equilibrada, evitando el exceso de yodo en la dieta y el tabaco como medidas principales.

La actriz Daisy Ridley confiesa que "Siempre he sido consciente de la salud y ahora estoy tratando de ser más consciente del bienestar" debido a que en su adolescencia le diagnosticaron endometriosis y a los 20 años, ovarios poliquísticos.

La detección temprana es clave

Para que los síntomas estén controlados al 100% y los pacientes tengan una buena calidad de vida, es conveniente que, paralelamente, la mayor parte del tiempo no lleven vidas estresantes. Así que se deberá fomentar la quietud interior a través de la práctica de disciplinas como el yoga o la meditación.

Es una manera de aprender a escuchar tu cuerpo, algo que Daisy está aprendiendo a hacer y asegura que no todas están dispuestas a hacerlo.

A pesar de que al principio de su diagnóstico, sea difícil de llevar, con el tiempo los pacientes pueden gozar de una vida plena y activa, siendo una de las claves principales la detección temprana de la enfermedad.

"Todas leemos las estadísticas sobre mujeres que no reciben un diagnóstico o que reciben un diagnóstico insuficiente y, de alguna manera, llegamos a la conclusión de que no nos sentimos bien y no nos decimos: 'Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien'. Es normal no sentirse bien”, concluye.