''Estar gordo no implica ser diabético, se necesita más información en el diagnóstico''

Un fármaco para la diabetes puede ser clave para reducir el riesgo de sufrir demencia El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes para conmemorar el nacimiento del médico canadiense Frederick Bunting, quien, junto a su alumno Charles Best, descubrió en 1921 la hormona insulina, el factor clave en el control y tratamiento de esta condición. En España, la diabetes afecta a uno de cada siete adultos y es la segunda tasa más alta de Europa en prevalencia de esta condición. Para ser más concretos, y dar una idea de su importancia, el gasto sanitario relacionado con la diabetes en España ha alcanzado los 15.500 millones de dólares, lo que sitúa el país en la lista de los diez primeros países en cuanto al gasto sanitario relacionado con la diabetes. Pese a ello, casi un tercio (30,3%) de las personas que viven con diabetes en España no están diagnosticadas. Un peligro vigente hasta nuestros días que puede tener consecuencias potencialmente mortales. 90% de los casos se relacionan con la diabetes tipo 2 En estos casos, los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos y afecta a numerosos órganos y sistemas. Sin embargo, a pesar del asombroso y creciente número de personas diagnosticadas con diabetes cada año, las catastróficas complicaciones asociadas con la enfermedad y sus enormes consecuencias socioeconómicas, la diabetes sigue teniendo una escasa visibilidad social y subsiste una alta tasa de infradiagnóstico. En España, dentro de sus tipologías, el 90% de los casos se relacionan con la diabetes tipo 2.

Y, precisamente, tratando de cubrir esta necesidad nació el programa ''Conectando Tipo 2'', que busca crear una red de apoyo para las personas con diabetes tipo 2 y fomentar la divulgación sobre esta condición, cuya visibilidad se ha visto afectada por diferentes prejuicios sociales debido a su relación con hábitos de vida poco saludables. En esta iniciativa, en asociación con Abbott, influencers con diabetes tipo 1 contactan con personas con diabetes tipo 2 con el fin de animarles a la publicación de contenidos en redes y a generar interacciones para construir comunidad. Además, los participantes del proyecto se capacitan en las redes sociales y pueden compartir sus testimonios y experiencias con otros diabéticos.

Así es la labor que lleva a cabo Mariana Martínez Aguayo, Dulcenana en las redes, una mujer de 39 años que convive desde hace más de dos décadas con esta condición. Los inicios nunca son fáciles, aunque tras aceptar la diabetes como compañera habitual ha conseguido hacer de su mal una virtud, tratando de ayudar a otros a través de su experiencia. Su Instagram (dulcenana_aguayo) ya es un espacio de visibilidad para más de 6.000 seguidores, un rincón dónde comparte entrevistas y testimonios de otras personas diabéticas, 'tips' y recetas de alimentación y su día a día compaginando maternidad, trabajo y su activismo dentro de la labor que comenzó hace ya más de un año.

¿Cómo comenzó tu camino con la diabetes?

Tenía 18 años fui a la consulta de mi médico de atención primaria y me hicieron una analítica, los valores como la hemoglobina glicosilada salieron elevados. Me pautaron una dieta de 1200 kcal , un tratamiento farmacológico y me fui de esa consulta sin una revisión.

Pasó un tiempo hasta que me diagnosticaron lo que padecía con nombres y apellidos. Cuando llega el momento del diagnóstico la vida cambia, en mi caso me volví más tímida, no quería salir, más sensible y la relación con la comida no era buena. Por ello, si tienes alguna señal sospechosa como las denominadas 4p (poliuria, polidipsia, polifagia y la pérdida de peso), visita a tu médico de cabecera y pide una analítica, no dejes pasar estos síntomas por alto.

¿Cómo convives con la enfermedad a día de hoy?

El camino de la diabetes no es igual siempre, porque es difícil controlar los muchísimos factores que nos afecta. En el caso de la diabetes tipo II ,no tenemos acceso a insumos de medición. Algunos tenemos pautados 1 tira al día y eso es insuficiente. Yo actualmente me financio los sensores de medición continua, aunque también es muy importante mis rutinas de alimentación y buenos hábitos. Dentro de ellos, trato de comer lo más limpio posible, integrando todos los alimentos porque no hay alimento prohibido, andar y mantenerme hidratada.

¿Cómo ha evolucionado tu tratamiento?

Siempre he tenido tratamiento farmacológico, en los embarazos me pautaron insulina y ahora tengo pautado semaglutida inyección semanal (ozempic). Actualmente tengo pautada metformina y ozempic o semaglutida . Aunque actualmente tenemos problemas los diabéticos tipo2 para obtenerla ya que se está produciendo un desabastecimiento porque el resto de la población la está utilizando para perder peso.

En los últimos años se está avanzando en este campo en lo que a investigación se refiere, sobre todo en el terreno de los fármacos. ¿Crees que son una alternativa real en la actualidad?

Es una alternativa real para mejorar y controla la diabetes pero necesitamos que este accesible a todos y no a determinadas personas. Pese a que la investigación está avanzando en el control y la mejora de la tecnología con respecto a los tratamientos y las herramientas que teníamos hace una década, se echa en falta más implicación y empatía desde atención primaria. En este sentido, tenemos que tener visibilidad de las glucemias para poder controlarlas y que nuestros médicos luchen por darnos a los sensores y las tiras reactivas, algo que debería correspondernos por derecho.

Para ti, ¿Cuál es el mayor bulo que hay sobre las personas con diabetes?

El estar gordo no implica ser diabético, se necesita mucha más información en el diagnóstico. Hay personas con sobrepeso que tienen una analíticas perfecta. La expresión: ''yo no tengo diabetes solo un poco de azúcar''. Si desde Atención Primaria se le diera la importancia que tiene ser diagnosticado de esta enfermedad y se informara sobre sus implicaciones a largo plazo, muchas de ellas se preocuparían en mayor grado por la enfermedad.

Además, existe mucho bulo en torno a la alimentación. La creencia de que no podemos comer de todo y que somos personas limitadas. No es así, controlando la cantidad y llevando un tratamiento y hábitos adecuados, se puede llevar una vida normal.

Mamá con diabetes, este tema está muy estigmatizado. De hecho, hay muchas mujeres que se interesan y tienen muchas dudas y miedos al respecto. ¿Cómo fue tu experiencia?

Antes de quedarme embarazada mi tratamiento era una combinación farmacológica, combinada con dieta y ejercicio físico. Cuando me entero que estoy embarazada, automáticamente la gestión del embarazo es dirigido por alto riesgo de Jaén, mano a mano entre Carmen Gutiérrez y María José Campos. Entre las dos adaptaron mi alimentación, insulina lenta y rápida y varias pautas de control para estar en el mayor rango posible y control exhaustivo de mi bebé.

Además, aumentaron las tiras capilares y llegaron los sistemas flash de monitorización de glucosa. Esto hizo que la forma de gestión de la diabetes cambiase radicalmente ya que aprendí a inyectarme yo, a conocer e interpretar lecturas y hacer tiempos de espera si era necesario. Combinaba dieta controlada por la enfermera que incluía mis 5 comida diarias, con pautas de insulina que, conforme avanzaba el embarazo, requería de una mayor dosis.

Fueron muchos los miedos porque en el primer embarazo no planifique, ni tenía acceso a la educación diabetológica, ni a un endocrino. Por tanto, no sabía muchas de las cosas que en el segundo sí tuve en cuenta. Debes consultar siempre con tu endocrino puede ser perjudicial para la madre y el bebé, ya que aumenta el riesgo de aborto y malformación.

Más de 6.000 seguidores en Instagram, has conseguido crear una comunidad que se interesa por tu mensaje. ¿Cuándo decidiste hacer de las redes un espacio de visibilidad en torno a tu patología?

En el 2021 entre a formar parte del proyecto conectando tipo2 patrocinado por Abbott, se me adjudicó un mentor y junto a él fui aprendiendo y ganando visibilidad. El objetivo era aprender no solo de redes, sino de la enfermedad. En este aspecto aprendí a tener otra relación con mi alimentación, por ejemplo, aprendí a contar raciones y a buscar alternativas y tener una mejor relación con la enfermedad. Todo aquello le dio un sentido.

Es importante que la información que se da sea veraz y de calidad. Tener ganas de ayudar a los demás, a ayudarles a convivir con la diabetes, a encontrar confianza para controlarla y superar las barreras emocionales que interfieren en este camino, son factores importantes que te hacen conectar con otras personas en tu misma situación.

Formas parte del programa “Conectando Tipo 2”, una red de apoyo para las personas con diabetes tipo 2 que busca visibilizar y crear un espacio en torno a esta condición ¿En qué consiste?

La diabetes tipo1 es muy conocida y en las redes hay mucha información pero en la tipo 2 no es así, debido a la poca concienciación y visibilización. Este proyecto ha generado tanto existo que ha hecho que las personas con diabetes tipo2 se impliquen, muestren su cara y se unan la comunidad azul. No solamente en redes sino en asociaciones y actividades relacionadas con la diabetes. Desde mi Instagram (@dulcenana_aguayo y mi podcast ('La voz de dulcenana'), intento enseñar mi experiencia y las historias de personas anónimas.

¿Qué se va a llevar a cabo este año con motivo del Día Mundial de la Diabetes?

El domingo 13 de noviembre se ha llevado a cabo la 'Carrera por el Día Mundial de la Diabetes' en Madrid, en la que estuve participando y colaborando en el stand de Abbott para dar más información acerca del proyecto 'Conectando tipo2'. En mi redes sociales el día 14 habrá un especial que va a recoger mensajes tan importante como el testimonio de Laura Sánchez ( modelo) , el periodista Ángel Ramírez y patricia Santos entre otros.