El ejercicio que necesitas practicar para eliminar el exceso de gases

Las celebraciones navideñas son momentos de banquetes abundantes y entretanta comida copiosa es normal que surjan molestias digestivas como, por ejemplo, los gases. Este fenómeno es completamente natural y tiene una explicación sencilla, aunque nos hace pasar por momentos bastante incómodos si no logramos expulsarlos. Afortunadamente, existen diferentes formas que nos ayudan a aliviar esta sensación de hinchazón y una de ellas es con la práctica de un ejercicio específico: la postura del niño modificada, también conocida como balasana en el yoga, es una de las mejores opciones para liberar gases y mejorar la comodidad digestiva.

Este enfoque, combinado con buenos hábitos alimenticios, no solo mejorará la salud digestiva, sino que también contribuirá a un mayor bienestar general. Pero antes vamos a ver por qué se producen los gases, especialmente después de comidas festivas.

¿Por qué acumulamos gases?

Durante las celebraciones, solemos consumir alimentos ricos en grasas, azúcares y fibras, además de combinar diferentes tipos de bebidas, muchas de ellas carbonatadas o alcohólicas. Estas combinaciones pueden dificultar el proceso de digestión. Además, al hablar mientras comemos, tragamos aire, un fenómeno conocido como aerofagia. Todo esto se traduce en una acumulación de gases en el sistema digestivo que puede provocar hinchazón, molestias y, a veces, incluso dolor.

El cuerpo humano tiene mecanismos naturales para eliminar los gases, pero en ocasiones necesitan un poco de ayuda. Aquí es donde entra en juego el ejercicio. Aunque pueda parecer curioso, el movimiento es esencial para una buena salud digestiva. Las caminatas suaves tras las comidas son muy útiles para estimular el movimiento intestinal, pero cuando el problema persiste y los gases no salen, la postura del niño puede ser particularmente efectiva.

El ejercicio que ayuda a eliminar gases

La postura del niño es una posición de descanso que se realiza arrodillándose en el suelo y llevando las caderas hacia los talones, mientras se estiran los brazos hacia adelante o se colocan a lo largo del cuerpo. Para potenciar la liberación de gases, se recomienda una versión modificada que incluye un suave masaje abdominal. Al adoptar esta postura, se genera una ligera compresión en la región abdominal, lo que estimula el movimiento de los gases atrapados en el tracto digestivo. Es fundamental respirar profundamente mientras se está en esta posición, ya que la respiración diafragmática también contribuye al alivio al masajear órganos internos de manera natural.

Además de ser práctica y accesible, esta postura es segura para la mayoría de las personas. Solo se debe evitar si se tiene alguna lesión en las rodillas o en la región lumbar. En ese caso, es mejor optar por otras alternativas, como tumbándose boca arriba y llevando las rodillas al pecho, lo cual también ejerce una acción similar sobre el abdomen. Eliminar los gases no es solo una cuestión de comodidad, sino que también tiene implicaciones para la salud general. Si no se liberan adecuadamente, los gases pueden causar sensación de hinchazón constante, malestar e incluso afectar el estado de ánimo. Además, la acumulación de gases puede interferir en el funcionamiento normal del sistema digestivo, lo que a largo plazo podría llevar a problemas más serios, como el desarrollo de estreñimiento crónico o irritación intestinal, por lo que liberar los gases no solo ayuda a sentirnos más ligeros, sino que también permite que los intestinos funcionen de manera óptima.

Más allá de los ejercicios específicos, adoptar hábitos saludables es clave para reducir la formación de gases. Comer despacio, masticar bien los alimentos y evitar hablar mientras se mastica son acciones sencillas que pueden marcar una gran diferencia. También es importante mantener una dieta equilibrada y controlar el consumo de alimentos que tienden a generar más gases, como las legumbres, los refrescos y los productos ricos en azúcares.