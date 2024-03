La endometriosis, una enfermedad crónica que afecta al 10% de las mujeres

La endometriosis es una enfermedad en la cual el tejido similar al revestimiento del útero (llamado endometrio) crece fuera de este órgano y puede aparecer en otras partes del cuerpo, como los ovarios, las trompas de Falopio, el intestino grueso o delgado, la vejiga urinaria, entre otros lugares.

Se trata de una enfermedad crónica y afecta al 10 por ciento de mujeres en edad fértil, la cual puede causar dolor pélvico intenso durante la menstruación, dolor durante las relaciones sexuales, sangrado irregular y dificultad para concebir, perjudicando significativamente la calidad de vida de quienes la padecen.

Síntomas físicos y emocionales

Físicamente, la endometriosis puede provocar dolor pélvico crónico, especialmente durante la menstruación. Este dolor interfiere en las actividades diarias y afecta a la capacidad para trabajar, estudiar o realizar tareas domésticas. Además del dolor menstrual, muchas mujeres experimentan molestias durante las relaciones sexuales, lo que puede afectar su vida íntima y sus relaciones personales.

La endometriosis también puede causar sangrado menstrual irregular, caracterizado, generalmente, por ser más abundante o prolongado de lo normal. Este sangrado anormal puede provocar anemia en algunas mujeres, lo que contribuye a la fatiga y la debilidad física.

Sin embargo, los efectos de la endometriosis no se limitan al ámbito físico. Esta enfermedad crónica también puede tener un profundo impacto emocional en las mujeres que la padecen. El dolor crónico y la incapacidad para encontrar alivio pueden llevar a sentimientos de frustración, ansiedad y depresión. La incertidumbre sobre el pronóstico de la enfermedad y la dificultad para concebir causa un estrés adicional, afectando a la salud mental y emocional de las mujeres que tienen endometriosis.

Es importante destacar que el impacto de la endometriosis varía de una mujer a otra. Mientras algunas pueden experimentar síntomas leves y manejar la enfermedad con tratamientos conservadores, otras pueden enfrentarse a una lucha constante contra el dolor y las complicaciones relacionadas con la fertilidad.

Detección precoz

Según datos de la Organización Mundial de la Salud y de la asociación francesa de lucha contra la endometriosis EndoFrance, en la actualidad las mujeres que padecen la enfermedad pueden esperar una media de siete años antes de recibir un diagnóstico. La detección precoz también es clave para preservar la fertilidad. Se ha observado un incremento importante de la endometriosis en las mujeres en los últimos años debido, entre otras circunstancias, debido a la alimentación y estilo de vida actual, así como a la búsqueda de la maternidad en edades más tardías.

En este sentido y para apaciguar los síntomas, llevar una alimentación saludable ayuda al bienestar. No cura porque todavía no hay un tratamiento específico para la endometriosis, hay fármacos para otras patologías que funcionan con esta enfermedad, pero el tratamiento en sí no existe, por lo que una dieta antiinflamatoria basada en el consumo de frutas y verduras frescas, pescado azul o las nueces ayuda a controlar los dolores.

La infertilidad y el dolor son los dos principales síntomas de la endometriosis que pueden aparecer a partir de la primera menstruación hasta la menopausia y cuyos efectos condicionan la calidad de vida de las pacientes que la padecen. La esterilidad puede estar provocada por la obstrucción en las trompas de Falopio, la disminución de la reserva ovárica a raíz de la destrucción del tejido ovárico sano o por los problemas de adherencia severos que produce esta enfermedad.