Un hombre muere tras recibir un trasplante de riñón de un donante con cáncer

Nuestro país sigue siendo líder mundial en trasplante de órganos desde hace casi 30 años. El modelo español establecido en España se sitúa a la vanguardia mundial en donación y trasplante de órganos, con 15 trasplantes diarios, el 20% de todas las donaciones de la Unión Europea. Su tecnología puntera y el modelo de trabajo financiado por el sistema público, es un ejemplo que ha sido imitado en todo el mundo. Cada vez que un donante fallece, en las Unidades de Cuidados Intensivos, dónde es posible realizar la preservación de los órganos, se realizan las pruebas necesarias para realizar una correcta valoración de cada potencial donante. Un procedimiento que llevan a cabo los sistemas sanitarios de la mayoría de países. Sin embargo, más allá del rechazo del órgano que puede suceder una vez realizado el trasplante, se sabe que también se pueden transmitir enfermedades infecciosas del donante al receptor en algunas circunstancias , por inusuales que resulten. Incluso se pueden transmitir enfermedades como el cáncer, si este no ha mostrado su cara antes de la muerte del donante.

Es el caso de Parminder Singh Sidhu, un padre de familia sano y en forma de 49 años que murió después de que los médicos realizaron por error un trasplante de riñón canceroso. Los médicos británicos no se percataron cuando realizaron la intervención, en abril de 2021, en el Hospital Hammersmith de Londres. En este país, el modelo que rige en esta materia es muy similar al español.

El paciente murió un año después del trasplante, después de que se observara una lesión de un centímetro que no se vinculó con el cáncer, sino con un quiste. Meses después, Sidhu comenzó a tener dolores en la cadera. En aquel momento, se percataron de que se trataba de un cáncer muy agresivo que no había dado la cara ni se había detectado en el donante original. Tras el diagnóstico, extirparon el riñón pero la enfermedad se había extendido a la columna vertebral. Tan solo dos meses después, falleció. La sorpresa fue que otros dos pacientes, que habían recibido órganos de este mismo donante, también desarrollaron cáncer.

11 casos en todo el mundo

Los médicos justificaron este error alegando que el donante falleció por un traumatismo craneoencefálico, y que no presentaba antecedentes ni signos cancerígenos. Mi esposo confiaba mucho en sus médicos. ¿Cómo pudieron hacer esto?. Era un marido normal, quería operarse para mejorar su vida. Es muy, muy difícil la situación de ahora para mis hijos y para mí. Todo el tiempo pienso en él", declaró su viuda, Tarjinder, de 47 años, en una entrevista al Daily Mail.

Y sí, nos preguntamos, ¿Cómo puede pasar?. La realidad es que después de que el médico extrae el órgano del receptor previsto, el cirujano inspecciona visualmente el órgano para determinar si es adecuado para el trasplante. Pero algunos cánceres muy tempranos no se detectan porque son demasiado pequeños para ser vistos en las pruebas, incluso en las clínicas. ''Incluso ahora en retrospectiva, no hay ninguna razón por la que este trasplante no debiera haberse hecho. Tuvimos todo en cuenta, no había motivo para preocuparse. Estamos todos bastante en shock'', cuenta el doctor Frank Dor, cirujano de trasplantes del Imperial College Healthcare NHS Trust, en Londres, que intervino en la operación.

De hecho, el caso del Sr. Sidhu se consideró raro, se cree que es uno de solo 11 en todo el mundo, de más de 80 mil trasplantes al año. En este sentido, la forense Lydia Brown apuntó que la muerte "se debió a una complicación reconocida pero muy rara de un trasplante planificado".

¿Qué pruebas se realizan en los trasplantes?

La importancia de las pruebas de laboratorio de histocompatibilidad en el programa de trasplante de órgano sólido es llevar a cabo la tipificación HLA para determinar el grado de compatibilidad del binomio receptor/donante del trasplante. Es bien sabido que el grado de compatibilidad HLA tiene un efecto positivo sobre el trasplante renal y la reducción del rechazo. Las pruebas de células madre se pueden dividir en tres grupos:

De tipificación HLA: Los marcadores HLA son uno de los modos mediante los cuales el sistema inmunitario sabe qué células pertenecen a su organismo y cuáles no. Los marcadores HLA se heredan por lo que los familiares directos y parientes cercanos son los que tienen marcadores más similares. El sistema inmune, sabe qué patrones HLA son normales para su cuerpo. Si encuentra un parámetro con un patrón de marcadores diferente, la ataca y la mata. Por ello, resulta fundamental comprobar su compatibilidad.

De anticuerpos: Esto puede determinar si el receptor del trasplante ha desarrollado anticuerpos antes de este procedimiento. De esta manera, puede ver si responde a los órganos que serán trasplantados.

Prueba cruzada: el suero o plasma extraído de la sangre periférica de un paciente se compara con los linfocitos aislados de un donante y la respuesta se prueba en el laboratorio. Las pruebas realizadas en cada una de estas fases varían según el método que utilice el laboratorio para probar la histocompatibilidad. El método puede ser serológico o molecular.