José Manuel Zaldúa Mellado, psicólogo: "La recuperación no se trata solo de dejar una sustancia"

Andalucía enfrenta una crisis de adicciones que no se limita al consumo de drogas o alcohol, sino que cada vez hay más personas en nuestra comunidad que están atrapadas en comportamientos adictivos que afectan su bienestar emocional, económico y social. El juego patológico, la adicción a las redes sociales y las compras compulsivas son solo algunas formas de representar este problema que afecta a personas y familias enteras.

El desconocimiento y el estigma son barreras que impiden a muchas personas buscar ayuda a tiempo, pero la adicción no es solo una cuestión de voluntad, sino una enfermedad compleja que requiere un enfoque integral para su tratamiento y prevención. A pesar de los esfuerzos de instituciones y profesionales, las cifras reflejan una realidad preocupante que exige atención inmediata y un cambio en la percepción social sobre este problema.

"Sevilla registró la cifra más alta de España por sobredosis accidental"

El consumo de sustancias sigue siendo una de las principales causas de preocupación en la comunidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2022, Sevilla registró 190 muertes por sobredosis accidentales, la cifra más alta de España. Además, el 9,5% de la población andaluza consume alcohol a diario, lo que sitúa a la región en los primeros puestos en este indicador. Pero las adicciones van más allá de las sustancias. Las dependencias conductuales están en aumento y pueden ser igual de perjudiciales que el abuso de drogas.

La ludopatía, por ejemplo, puede llevar a la ruina económica y al deterioro de relaciones personales, mientras que la adicción a las redes sociales afecta la salud mental y la capacidad de concentración de muchas personas. Estas adicciones no solo afectan a la persona en sí, sino que también tiene un impacto significativo en su entorno, desde la familia hasta la comunidad en general. La adicción es una enfermedad crónica caracterizada por la búsqueda compulsiva de una sustancia o una conducta, a pesar de las consecuencias negativas. Su origen se encuentra en una combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales, lo que hace imprescindible un abordaje multidisciplinar para su tratamiento.

Tratamientos para la recuperación

El tratamiento de las adicciones en Andalucía ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a las necesidades de los afectados. La Junta de Andalucía reporta que en 2024, más de 18.500 personas fueron admitidas en programas de tratamiento. La oferta de ayuda incluye distintas modalidades que buscan atender cada caso de manera específica.

Los centros de ingreso ofrecen un entorno estructurado para la desintoxicación y estabilización emocional. Los pisos terapéuticos facilitan la transición a una vida autónoma reforzando hábitos saludables. También existen terapias individuales y familiares para fortalecer el bienestar psicológico de los pacientes y su entorno. Además, los programas de tratamiento ambulatorio permiten a las personas continuar con su rutina diaria mientras reciben apoyo profesional.

"Muchas personas no buscan tratamiento por miedo al rechazo o la falta de información"

Según Guillermo José Acevedo, terapeuta y cofundador de Esvidas, "el 80% de quienes siguen un programa estructurado en tres fases (centro de ingreso, pisos terapéuticos y tratamiento ambulatorio) no recaen en el consumo de sustancias mientras se encuentran en tratamiento. Esto resalta la importancia de contar con un plan adecuado y el apoyo necesario para la recuperación".

Otro aspecto clave es el papel del entorno en el proceso de rehabilitación. Datos de la Junta de Andalucía revelan que el 33,2% de las personas que buscan ayuda lo hacen por iniciativa propia, mientras que el 17,1% lo hace gracias al respaldo de sus familias.

Eliminando barreras: el reto de pedir ayuda

A pesar de la existencia de programas y centros especializados, muchas personas no buscan tratamiento debido al miedo al rechazo o la falta de información sobre los recursos disponibles. El estigma que rodea a la adicción sigue siendo uno de los mayores obstáculos para quienes necesitan ayuda.

José Manuel Zaldúa Mellado, psicólogo y cofundador de Esvidas, subraya la necesidad de cambiar la percepción de la sociedad sobre este problema: "La adicción no es algo que se pueda afrontar en silencio. Muchas personas no saben a dónde acudir, y eso es lo que queremos cambiar" y, además apunta: "La recuperación no se trata solo de dejar una sustancia. Se trata de reconstruir la vida. Cada persona tiene un camino distinto, y estamos aquí para ayudarles a encontrarlo". Es fundamental que tanto las instituciones como la sociedad trabajen juntas para generar conciencia y facilitar el acceso a programas de apoyo.

El aumento en el número de personas en tratamiento en Andalucía es una señal alarmante, pero también un reflejo de que la recuperación es posible cuando se cuenta con los recursos adecuados. Sensibilizar a la población, eliminar prejuicios y garantizar el acceso a ayuda profesional son pasos esenciales para enfrentar esta crisis. La adicción no es un destino irreversible, sino una enfermedad tratable que requiere empatía, apoyo y compromiso por parte de toda la sociedad.