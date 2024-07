Padres helicóptero: cómo son y cómo influyen en el desarrollo emocional de los hijos

Vigilan cada movimiento y decisión de sus hijos, desde tareas escolares hasta actividades extraescolares. Intervienen rápidamente para resolver cualquier problema que sus hijos podrían enfrentar, sin darles la oportunidad de poder hacerlo por ellos mismos. Tienen estándares muy elevados y expectativas muy altas de que sus hijos sobresalgan en todo lo que hacen.

¿Te suena? Son los padres helicóptero, aquellos que están excesivamente involucrados en la vida de sus hijos, supervisando y controlando "con lupa" cada aspecto de las actividades y de las decisiones que toman sus hijos. Este término proviene de la idea de que estos padres "sobrevuelan" constantemente alrededor de sus hijos, sin perderlos de vista para intervenir en cualquier momento y ante cualquier señal de problema o dificultad.

Impacto en el desarrollo emocional de los hijos

Los hijos de padres helicóptero son muy dependientes de ellos a la hora de tomar decisiones y resolver problemas, limitando, por tanto, su autonomía y capacidad para enfrentar cualquier dificultad.

Por otra parte, estos menores se siente presionados constantemente por la falta de oportunidades para poder afrontar esas situaciones difíciles. Así que ese "atosigamiento" les genera estrés y ansiedad en sus vidas. Además de una baja autoestima y falta de confianza en ser capaces de desarrollar sus propias habilidades ya que no tienen oportunidad de demostrar, ni demostrarse que pueden resolver sus propios problemas.

Así que con el tiempo, se encuentran con dificultades para manejar la frustración y el fracaso, ya que no han desarrollado las herramientas emocionales necesarias para enfrentar y superar los desafíos por sí mismos.

La psiquiatra y licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares, María Velasco, indica en el siguiente vídeo que los niños tienen que aprender a frustrarse y da las razones para ello, además de explicar cómo hacerlo.

La constante intervención de los padres interfiere, además, en el desarrollo de habilidades sociales de los hijos debido a esa falta de oportunidad en la resolución de problemas.

La razón principal por la que los padres no favorecen la independencia de sus hijos es la seguridad. Sin embargo, según una Encuesta Nacional sobre la Salud Infantil del CS Mott Children’s Hospital de University of Michigan Health, sólo el 17% de los padres dice que su vecindario no es seguro para que los niños estén solos.

Consejos para evitar ser un padre helicóptero

Muchas veces lo que sucede es que los propios progenitores tienen tan interiorizado estos comportamientos, que no son conscientes de que están participando de una "crianza helicóptero". Pero, según la encuesta realizada, para tener un desarrollo infantil saludable, es necesario que los niños y niñas tengan oportunidades de ser independientes.

Hay que permitir que los hijos tomen sus propias decisiones y enfrenten las consecuencias de sus acciones, brindándoles el apoyo necesario cuando lo requieran. Enseñar a los hijos que el fracaso es parte del aprendizaje y del crecimiento, y que es una oportunidad para mejorar y desarrollarse.

Para ello, los padres también tienen que ser un ejemplo de resiliencia y manejo de sus propias dificultades, demostrando cómo pueden enfrentar problemas de una manera efectiva y constructiva.

En este sentido, ayudará mucho a los padres mantener una comunicación abierta y honesta con sus hijos. De esta forma, los menores se pueden sentir cómodos al encontrar un ambiente sano donde compartir sus experiencias y expresarse sin miedo a ser juzgados.

Es importante que los padres pongan límites a sus propios límites, es decir, que tienen que dejar margen a la flexibilidad para que los hijos aprendan a manejar la libertad de manera responsable.