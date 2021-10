Los 5 pasos para hacerte un autoexamen mamario

El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres occidentales. Se estima que 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. En España se diagnostican 25.000 nuevos casos cada año, según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer. Por ello, además de realizarte los exámenes rutinarios, los médicos consideran importante esablecer estrategias de prevención para su detección temprana. Que te familiarices con tus propias mamas es clave para que puedas informar de algún cambio de manera inmediata. Un autoexamen de mama es un procedimiento mediante el cual una mujer observa y palpa sus mamas en diferentes posiciones a fin de encontrar alguna anomalía que pueda ser tomada como un indicio de cáncer.

El riesgo de padecer cáncer de mama aumenta a partir de los 45 años, aunque es conveniente examinarse desde la pubertad. Recordemos que ser joven no es una garantía de gozar de salud. Del mismo modo, tener una edad avanzada no es indicativo de enfermedad. Eso sí, gracias a los avances médicos y científicos la tasa media de supervivencia de esta enfermedad a los cinco años se sitúa en un 90%.

En cualquier caso, si no sabes por dónde empezar, aquí te dejamos una guía en 5 pasos para que puedas comenzar con tu palpación mamaria. Recodar en primer lugar, que el mejor momento para realizarsélo es una semana después de terminar con la menstruación. En mujeres con menopausia, basta con hacerse un autoexamen el mismo día de cada mes.

PASOS PARA EL EXAMEN MAMARIO

PASO 1. Observación en el espejo

Colócate delante de un espejo y eleva tus brazos por encima de la cabeza.

Observa con detenimiento ambas mamas en busca de cualquier alteración que te llame la atención, como la formación de hoyuelos (depresiones en la piel), alguna inflamación, rojez o deformación, bultos, inversión o hundimiento del pezón.

que te llame la atención, como la formación de hoyuelos (depresiones en la piel), alguna inflamación, rojez o deformación, bultos, inversión o hundimiento del pezón. Observa tus mamas también con los brazos abajo y,finalmente,con las manos en la cintura.

PASO 2. Exploración de pie

Baja uno de tus brazos mientras mantienes el otro por encima de la cabeza.

mientras mantienes el otro por encima de la cabeza. Explora con las yemas de los dedos de tu mano el pecho contrario. Con movimientos suaves y circulares , recorre toda la superficie del pecho con el fin de detectar cualquier masa, bulto, o punto doloroso.

de tu mano el pecho contrario. Con , recorre toda la superficie del pecho con el fin de detectar cualquier masa, bulto, o punto doloroso. Una vez que acabes, haz lo mismo con tu otro pecho, elevando el brazo correspondiente y palpando con la mano contraria.

PASO 3. Examina tus axilas

Ten presente que el tejido mamario no solo ocupa el área de tu seno, sino que se extiende hasta la axila. La zona del pecho cercana a la axila es una zona especialmente sensible en la que suelen encontrarse un mayor porcentaje de bultos, por lo que es importante que no te saltes este paso y te tomes tu tiempo para examinarla:

Con la mano correspondiente al lado del pecho que vas a examinar elevada por encima de tu cabeza, explora con las yemas de la otra mano tu axila en busca de bultos o masas que pudieran llamar tu atención.

PASO 4.EXAMINA TUS PEZONES

La secreción de cualquier tipo de líquido a través de tu pezón (sangre, liquido amarillento o transparente etc.) , puede ser indicativo de la existencia de un problema. Por eso, debes pellizcar con cuidado el mismo para comprobar que todo esté en orden.

PASO 5 OBSERVACIÓN DEL PECHO ACOSTADO

Para que la exploración sea completa debes examinar tus mamas también en la posición acostada.