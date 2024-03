Todavía estás a tiempo de preparar tus pies para la madrugá en Sevilla siguiendo los consejos de esta podóloga cofrade

En la mítica noche del Jueves Santo, la madrugada se convierte en un sagrado peregrinar del alma, donde las calles adoquinadas se transforman en senderos de devoción y recogimiento. Es el momento en el que sentimos el palpitar de nuestro corazón y cada paso es una plegaria silenciosa hacia el encuentro con lo divino.

Esta noche es especial. El fervor se desborda, impregnando el aire con aromas de incienso y rosas, mientras las luces de las velas danzan entre sombras, iluminando el camino hacia la redención. Es en esta hora mágica donde el alma encuentra su refugio en la Fe, renovando la promesa de seguir los pasos del Salvador con devoción inquebrantable. Toda una noche por delante en la que procesionar las calles de Sevilla y nuestro principal protagonista es quien hace posible que podamos estar ahí. Hablamos de nuestros pies. ¿Los has preparado para vivir la madrugá?

Tanto en los días previos a esta festividad, como en días como los de esta noche, es importante realizarles una pequeña revisión, a ser posible, de mano de tu podólogo de confianza. En este caso, nosotros hemos contado con la voz de la podóloga y cofrade sevillana Marta González Morón, quien nos acerca un poco más al mundo de la salud podológica aportando su experiencia con estos consejos.

Antes de salir de casa

Lo primero es revisar el largo de las uñas. Parece algo simple, pero un largo adecuado, además de un corte correcto, entendiendo por correcto, que sean rectas y cuadradas. No tiene que bordear la uña porque hay riesgo de que acabe clavándose y la largura tiene que ser a ras de la carne, sin que te quede muy corta.

Lo siguiente que tenemos que revisar es, en la medida de lo posible y si es que a estas alturas de la Semana ya no nos han salido, son las durezas, uñas encarnadas y los helomas, o popularmente conocido como ojos de gallo que, según nos cuenta Marta González Morón: "Son callos que tienen un núcleo que crece hacia el interior de la piel" y da una sensación de pinchazo.

Por último y una de las cosas más importantes es la hidratación de la piel con crema. El procedimiento, según la podóloga, es pasar la crema por la planta, el dorso y los dedos de los pies, evitando hacerlo entre los mismos ya que se crean grietas y hay mayor probabilidad de que aparezcan hongos. Un tip extra es que esa hidratación de la parte del cuerpo que nos sostiene hay que hacerla diariamente y así evitamos que surjan problemas en cadena.

Estamos en la madrugá

Nos encontramos en una jornada en la que hay mucha gente por la calle, así que, por favor, ¡paciencia en las aglomeraciones de personas!. ¿Cómo hacemos esto? Primero respetando el lugar en el que nos toca estar y que por tener dolor de pies, no está justificado que hagamos algo indebido y, ¿cómo lo aguantamos? Cambia el peso de tus pies, primero uno y después otro, haciendo movimientos rotatorios con el tobillo para ir aliviando la carga.

Todo ello será más fácil, si has optado por ir con look en armonía, es decir, que combinen ir vestidos para la ocasión con la comodidad de un calzado que nos aporte estabilidad en el suelo, que ya te hayas puesto y que esté bien sujeto al pie. Los tacones estilizan mucho, pero no es lo más acertado para una noche como la del Jueves Santo.

Volvemos a casa

Hay que revisar el estado de tus pies porque probablemente te haya salido alguna que otra ampolla. En este caso, hay que drenar o vaciarla, pero sin arrancar la piel, por lo que no es recomendable el uso de apósitos ya que casi con toda probabilidad se vendrá pegada cuando lo retires. Solo hay quitar el líquido y después aplicar yodo para que se vaya secando y se caiga sola. ¡Así que no la toques!

Si has tenido la suerte de que no te han salido ampollas, ni has tenido ningún otro problema, ¡enhorabuena!. De todas formas, seguro que te acompaña un gran dolor de pies que puedes aliviar con un pequeño masaje para el que puedes aplicar una crema analgésica o antiinflamatoria que te recomiende tu podólogo de confianza.

Más recomendaciones del Colegio de Podólogos de Andalucía