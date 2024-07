¿Puedes adelgazar caminando? Esto es lo que dice este entrenador personal

Caminar es una actividad física simple y accesible a la mayoría de las personas que aporta beneficios para la salud física y mental. Es fácil de incorporar a nuestra rutina diaria, por lo que todavía nos pone más fácil la oportunidad de estar saludables de una manera completa.

Uno de los principales beneficios de caminar es la mejora de la salud cardiovascular ya que cuando caminamos, se fortalece el corazón, se mejora la circulación sanguínea y se reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Además, caminar regularmente ayuda a controlar la presión arterial y a mantener los niveles de colesterol en rangos saludables, lo que contribuye también por esta parte a tener un corazón más fuerte y eficiente.

Aunque puede parecer que no es un ejercicio tan intenso como otros, no debes dejarte guiar por esa impresión ya que es muy efectivo para perder peso y mantenerlo bajo control. Eso sí, no vale solo con ponerte a caminar. Si quieres perder peso, hay que tener en cuenta factores, como la velocidad, la distancia y el peso corporal.

Por ejemplo, una persona de 70 kg puede quemar alrededor de 300 calorías caminando a paso moderado durante una hora, por lo que si aumentamos tanto la intensidad como la duración de la caminata, aumenta también la quema de calorías, lo que convierte a esta actividad en una herramienta útil para el control del peso.

Rutinas para que caminar sea efectivo

Para aprovechar al máximo los beneficios que te aporta caminar, es importante que el cuerpo se acostumbre y para ello debes establecer un horario regular para caminar.

Incorporar caminatas en la rutina diaria, como cuando haces el camino de ida y vuelta del trabajo, si vas andando al supermercado o simplemente das un paseo después de comer son rutinas que suman, pero no es lo mismo que ponerte a caminar con la idea de hacer ejercicio para perder peso.

Otra recomendación es variar las rutas y los entornos de caminata, además de procupar hacerlo en compañía. Así evitarás aburrirte y abandonar el hábito antes de tiempo. En este sentido, también ayuda ponerse metas realistas, empezando por cumplir objetivos pequeños. Todo ello siempre acorde con nuestra condición física, así como también la intensidad y durabilidad a la que seamos capaces de llegar para poder completar el ejercicio.

El especialista en Ciencias del Deporte y entrenador personal por la Universidad Politécnica de Madrid, César Bustos, nos explica en el siguiente vídeo cómo debemos caminar para que sea efectivo y perder peso.

Recomendaciones de la Universidad de Harvard

Caminar a un paso ligero durante 30 minutos después de cenar duplica la bajada de peso, así lo demuestran los estudios realizados por la Universidad de Harvard. Para ello, la cena tiene que ser con alimentos poco calóricos y no más tarde de las 20 horas.

Puedes introducir elementos extra cuando camines. Por ejemplo, zancadas, sentadillas o, incluso, puente de glúteos ya que contribuyen al aumento de masa muscular y, por tanto, al gasto calórico.

De igual modo, puedes añadir un poco de peso adiccional. Un estudio hecho por la Universidad de Iowa recogió que las personas que cuando caminaban, utilizaban elemento como un chaleco lastrado con un 15% de su peso corporal, quemaban un 12% más de calorías.

¿Te atreves a subir pendientes? Con una inclinación del 5-10%, tu gasto calórico será de un 13% más.