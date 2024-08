Esta es la razón por la que acumulamos cerumen en los oídos pero, ¿es aconsejable limpiarlos?

Todos en mayor o menor medida tenemos cerumen en los oídos ya que son necesarios para proteger este aparato. En este sentido, Rocío González, vocal de la comisión de Otología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) declara en el portal Infosalus que, "Realmente es la secreción de unas glándulas que hacen que se produzca el cerumen, un mecanismo de defensa, con propiedades antibacterianas, que ayuda a evitar infecciones como la otitis".

Normalmente, el cerumen se elimina por si solo de manera natural ya que se va desplazando hacia el exterior hasta que sale. Así que no debes retirarlo ya que "Aparte de servirnos de protección a nuestro oído", declara Rocío González, "también ayuda a mantener el ph ácido dentro del conducto auditivo externo para evitar infecciones".

Por lo que se podría decir que tener cerumen es normal, excepto si hay un exceso hasta el punto de formar tapones, así como también, aunque no haya tapones, sí que hay una dificultad para que el organismo pueda eliminarlo.

"Tú puedes producir muy poco cerumen, pero si tienes un conducto muy estrecho, tienes mucho vello dentro del conducto, tienes alguna condición anatómica o de la piel, que hace que no se elimine la cera, ahí está sobre todo el problema, más que en el exceso de producción".

¿Por qué tenemos cerumen?

La acumulación de cerumen viene cuando el tubo del oído es estrecho, no es regular que es lo que hace que se acumule una gran cantidad de cera y se forme el tapón.

"El síntoma del tapón de cera es que oyes menos, que se te tapone el oído. Hasta que no se ocluye toda la circunferencia del oído no hay problema, pero cuando sí lo hace estamos en presencia de tapón y hay que extraerlo", agrega la otorrinolaringóloga.

Aunque parezca que no es un problema grave de salud, siempre se debe de acudir al médico, ya no solo por la incomodidad que causa el no poder escuchar y el sobreesfuerzo que tiene que hacer el cerebro para ello, sino porque es importante retirarlo a tiempo. "El médico verá cuáles son las razones de esa pérdida de audición y verá el tapón de cera", indica González, ya que "hay más causas de pérdida de audición. Pero ante una pérdida de audición súbita hay que acudir al médico".

Cómo hay que limpiar los oídos

"Lo que no les gusta es el acúmulo de agua al salir de la ducha, de la piscina, o del mar; siempre hay que girar la cabeza, o secar el pabellón con una toalla o con el secador si se ha metido humedad", explica la otorrinolaringóloga.

Así que no hay que meter nada como, tal y como están acostumbradas la mayoría de las personas, los bastoncillos. Sin embargo, la doctora recuerda que los bastoncillos fueron creados para limpiar externamente la oreja, no su interior. "Si los usamos podemos empujar la cera hacia el tímpano, e incluso provocar algún tipo de lesiones", mantiene la doctora González.