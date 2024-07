La razón que te obliga a cortarte más veces las uñas en verano y por la que entenderás su rápido crecimiento

¿Has notado que últimamente necesitas cortarte las uñas más a menudo? Es un efecto natural del verano. Una de las razones principales de este crecimiento acelerado de esta época del año es el aumento de la exposición al sol ya que es una fuente natural de vitamina D, lo que favorece a los huesos y también a las uñas.

Los climas cálidos son grandes favorecedores de la producción de queratina, pero además de los beneficios que recibimos por exponernos con más frecuencia a los rayos solares, la circulación sanguínea es una de las claves para entender el rápido crecimiento de las uñas. La explicación se basa en que al tener una mejor circulación sanguínea, los nutrientes y el oxígeno se transportan mejor a las células de las uñas, por lo que se estimula su crecimiento.

Por el contrario, durante el invierno, la circulación es más lenta por el frío y, por lo tanto, el crecimiento también va más despacio. Para entenderlo mejor de la voz de un profesional, en este caso, la doctora y dermatóloga del Hospital Beata Mariana de Jesús de Madrid, Lourdes Navarro, explica en el portal Infosalus, que el crecimiento de la uña depende de la matriz de la misma.

"Se trata de una zona que está muy vascularizada y todo aquello que favorezca una mayor vasodilatación, acelera ese crecimiento de la uña. Por tanto, ese aumento de la temperatura exterior en el verano se refleja en una vasodilatación a nivel de los vasos de la matriz de la uña, lo que favorece su crecimiento", aclara la dermatóloga.

Cómo es el crecimiento normal de la uña

El crecimiento comienza en la raíz de la uña (matriz ungueal) que se encuentra debajo de la piel, justo debajo de la cutícula y es donde las células epiteliales se dividen y se multiplican rápidamente. Estas mismas células son ricas en queratina, que es la proteína que va a proporcionar dureza y resistencia a la uña.

"El crecimiento es continuo a la vez que variable dependiendo de factores como la edad, la salud general, la nutrición y las estaciones del año"

Durante el crecimiento, las células nuevas empujan a las viejas desplazando la uña desde la base hasta el dedo. A medida que las nuevas células se forman en la matriz, las células más viejas son empujadas hacia adelante.

Paralelamente a ese desplazamiento y crecimiento, las células de queratina se van compactando y endureciendo, formando la placa ungueal visible, a la vez que continúa creciendo y desplazándose hacia adelante. El crecimiento es continuo y su evolución va a dependender de factores como la edad, la salud general, la nutrición y las estaciones del año. Pero lo que va a acelerar el crecimiento en ciertos periodos del año como el verano es la exposición al sol y la circulación sanguínea.

La placa ungueal se desliza sobre el lecho ungueal, que es la piel debajo de la uña y está altamente vascularizado, es decir, que contiene muchos vasos sanguíneos los cuales suministran nutrientes y oxígeno a la uña en crecimiento. Esta etapa es crucial para la salud de la uña, ya que un lecho ungueal saludable asegura un crecimiento adecuado y uniforme de la misma.

Influye el estado de salud de la persona

Durante su crecimiento, la uña actúa como una barrera protectora para la punta de los dedos, ayudando a prevenir lesiones y daños. La cutícula, que es una pequeña banda de piel en la base de la uña, también desempeña un papel protector al sellar el área entre la piel y la uña, evitando la entrada de bacterias y hongos.

El crecimiento de la uña es un ciclo continuo de renovación. Las uñas de los dedos de las manos crecen unos 2-3 milímetros por mes, mientras que las uñas de los pies lo hacen más lentamente, aproximadamente 1 milímetro por mes. Con el tiempo, las células más antiguas se desgastan o se cortan y se van reemplazando otras nuevas desde la matriz.

"El estrés crónico puede afectar negativamente el crecimiento de las uñas"

Para que las uñas mantengan un correcto estado de crecimiento es importante mirar tu estado de salud ya que va a influir patologías de cualquier índole, pero fundamentalmente vascular. En el rápido o lento crecimiento, también interviene si se está tomando determinados tratamientos, sobre todo, la quimioterapia.

"La matriz de la uña si no tiene una buena vascularización, una buena inervación, y el estado salud no es bueno, no puede crecer adecuadamente", agrega la especialista. Pero cuando hablamos de salud, también entra la práctica de ejercicio que es un potente influyente en la circulación sanguínea, ya que mejora también el suministro de nutrientes a todas las partes del cuerpo, incluyendo las uñas.

Además, el ejercicio puede ayudar a reducir el estrés que si se convierte en crónico, afecta negativamente al crecimiento de las uñas. Por lo tanto, una vida activa y menos estresante durante el verano puede contribuir a unas uñas más largas y saludables.