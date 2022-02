Los riesgos de tatuarse con tintas no homologadas

Se tiene constancia del arraigo cultural del tatuaje a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo,en los últimos años sus adeptos han ganado mucho terreno. Cada día vemos o conocemos a más personas que se han unido a la fiebre de tatuarse e, incluso, algunos que hacen de su cuerpo un lienzo. A la hora de hacerte un tatuaje es necesario tener varias cuestiones en cuenta tanto para lograr un buen resultado, como para conocer los posibles riesgos y opciones de eliminarlos. Ahora, a esta advertencia y al cuidado que siempre hay que tener por las medidas higiénicas del lugar en el que se haga el tatuaje, se suma la alerta por la calidad de los materiales que se van a inyectar en el organismo. Se habla mucho sobre el uso de tintas ''no homolagadas''. Estas tintas contienen una cantidad razonable de impurezas cuyas consecuencias para la salud aún no están probadas pero cuyos riesgos ya se han expuesto.

A pesar del peligro que suponen algunos de los elementos que componen las tintas, el informe de la Comisión Europea señala a España como uno de los países de la Unión con mayor control de calidad de estos materiales. Es más, apunta a nuestro país como el único de los Estados Miembro que ha establecido una lista de tintas positivas para la práctica del tatuaje.

Por su parte, una tinta no homologada puede ser tóxica e incluso puede estar contaminada y provocar infecciones. Muchos de los colorantes empleados se usan también para productos como ropa o coches, porque dan más brillo. Como consecuencia, algunos países prohíben donar sangre a personas con tatuajes por el riesgo de haberse contagiado de alguna enfermedad. Pero hay más.

RIESGOS DE TATUARSE CON TINTA ''NO HOMOLOGADA''