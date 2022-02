El actor Antonio Resines reapareció la noche de este lunes en el programa 'El Hormiguero',que dirije Pablo Motos, para hablar sobre su recuperación tras haber pasado más de 40 días hospitalizado en la UCI tras contagiarse por covid-19. En una intervención en la que Resines compartió su experiencia durante su estancia en el hospital y los días más complicados de su recuperación tras desarrollar una neunomía bilateral, el actor confesó que sigue sufriendo varias secuelas del ya bautizado como 'síndrome post-Covid'. Su recuperación completa será, en palabras de propio protagonista, "lenta, complicada y con, mucho esfuerzo".

El actor comenzó este proceso, hace ya mes y medio, tras dar positivo en una prueba PCR. Tras muchos días en casa con tos y respirando mal, su familia le vio tan mal que decidió acudir a un centro médico. "Me llevaron al hospital y ya no me acuerdo de nada. Pensaba que había estado allí 5 días, y no los 38 que pasé ingresado, en los que no me he enterado de nada", explicó.

"En los días que estuve allí vivía como en un mundo paralelo que tenían puntos en común con la realidad, pero no controlas", seguía contando Resines sobre su ingreso en UCI y añadía: "Se lo he comentado a más gente que ha pasado la enfermedad, y les sucedió lo mismo". "Me he librado de una... Según entras en la UCI te quitan el móvil para no gastar fuerzas, ganas tiempo y respuesta contra la enfermedad", termina.

Las secuelas más graves

Aún con las secuelas de la Covid-19 que permanecerán en su cuerpo durante más tiempo, el actor confiesa que necesita un andador para caminar, que sigue teniendo un 80% de atrofia y que, después de tanto tiempo de inmovilidad, ha perdido todo el músculo.

Esto suele ser una de las secuelas más comunes entre quienes padecen la enfermedad. En los casos leves, factores como la falta de ejercicio y actividad física por el confinamiento empeoran la recuperación, mientras que en los graves las prolongadas estancias en cama pueden ser también origen de secuelas como la reportada por el actor.

En este sentido, prevalecen secuelas como fatiga, astenia, dolor generalizado, pérdida de masa y fuerza muscular (miopatía), merma de la capacidad motora y movilidad, disminución de peso y déficit proteico. Asimismo, el actor también destacó que se cansa mucho al hablar, todo ello relacionado con la pérdida de capacidad pulmonar o el debilitamiento de los músculos de la garganta.