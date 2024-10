Estas son las hierbas con ingredientes naturales que ayudan a tener la piel más radiante y con un brillo natural

Las hierbas han sido utilizadas durante siglos como una solución natural para cuidar la piel, mejorar su salud y aportar un brillo natural. Estas plantas se han utilizado por sus beneficios en el mundo de la cosmética, pero también gracias a sus componentes medicinales los cuales ayudan a mantener la piel sana, combatir afecciones y mejorar su apariencia.

Algunas plantas tienen ingredientes naturales que aportan brillo y vitalidad a nuestra piel, por lo que se pueden utilizar para tener un aspecto radiante y fomentar una apariencia más luminosa, sin llegar a sustituir las prescripciones y recomendaciones de los profesionales de la dermatología. Veamos cuáles son algunas de las plantas que nos ayudan a promover la salud de nuestra piel.

Manzanilla

Es una de las hierbas más destacadas y conocidas por sus propiedades antiinflamatorias y calmantes, es por lo que se ha utilizado como parte de los ingredientes de productos con los que tratar irritaciones cutáneas, eczemas y heridas menores. Los extractos de manzanilla ayudan a reducir la inflamación de la piel y promueven la cicatrización.

Además, la manzanilla contiene antioxidantes como los flavonoides, los cuales son muy importantes en la protección de la piel contra los radicales libres que son los principales responsables del envejecimiento prematuro. Nadie puede frenar el paso del tiempo y su reflejo a través de nuestra piel, pero si la cuidamos, conseguiremos tener un aspecto más saludable y luminoso, sobre todo en nuestra cara que ya sabemos que "es el espejo del alma".

Aloe Vera

El aloe vera es una planta conocida por sus propiedades hidratantes y curativas gracias al gel que extraemos de su interior que, al tener un alto porcentaje de agua, lo convierte en un excelente hidratante natural. No podemos olvidar que es una planta que contiene vitaminas A, C y E, las cuales están consideradas como "poderosos" antioxidantes. El daño oxidativo es el responsable de la opacidad y el envejecimiento de la piel. Un estudio realizado por Annals of Dermatology en 2009, en el que querían determinar si el gel dietético de aloe vera tenía propiedades antienvejecimiento en la piel, demostró que "el gel de aloe mejora significativamente las arrugas y la elasticidad de la piel humana fotoenvejecida, con un aumento en la producción de colágeno en la piel fotoprotegida y una disminución en la expresión del gen MMP-1, que es el que degrada el colágeno".

El aloe vera también se utiliza para tratar quemaduras, incluidas las provocadas por la exposición solar, ya que acelera la regeneración celular y calma el enrojecimiento producido por el daño de las quemaduras.

El té verde

La planta del té verde también contiene extractos que favorecen la salud de la piel ya que tiene una alta concentración de polifenoles, en particular las catequinas, por lo que se convierte en un fuerte antioxidante que protege la piel del daño ambiental y reduce la inflamación.

Investigaciones publicadas en la revista Journal of the American Academy of Dermatology sugieren que los extractos de té verde aplicados tópicamente pueden reducir la producción de sebo en la piel, lo que lo convierte en un remedio útil para pieles grasas o propensas al acné.

Además, el té verde puede proteger la piel de los daños causados por los rayos UV, contribuyendo así a una apariencia más luminosa y joven. Esto lo convierte en una opción ideal para quienes buscan proteger su piel del fotoenvejecimiento.

Caléndula

La caléndula tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, lo que la hace eficaz para tratar una variedad de problemas cutáneos como el acné, las erupciones y las quemaduras menores. Estudios han demostrado que los extractos de caléndula aumentan la producción de colágeno, por lo que aceleran la curación de heridas, además de contribuir a tener una piel más tersa y un aspecto más joven, aunque haya pasado el tiempo. Tiene, por otra parte, un efecto calmante el cual contribuye a mejorar su tono y brillo general. De ahí, que muchos productos cosméticos contengan extracto de esta planta.

Lavanda

De aroma relajante, con propiedades antimicrobianas y antioxidantes es una planta "poderosa" para combatir infecciones cutáneas y reducir el daño oxidativo, además de que, gracias a su efecto calmante, reduce el enrojecimiento e inflamación de la piel cuando está irritada.

Un estudio publicado en Medicina alternativa y complementaria basada mostró que el aceite esencial de lavanda ayuda en la cicatrización de heridas y mejora la regeneración celular. Además, puede equilibrar la producción de aceite en la piel, lo que ayuda a evitar que luzca grasa o apagada. Esto, combinado con su capacidad para reducir el estrés, puede contribuir a una piel más clara y luminosa, ya que el estrés es una de las principales causas de problemas cutáneos como el acné y la sequía.

Romero

Es menos conocida en este sentido, pero igual de efectiva porque también tiene antioxidantes, en concreto uno que se llama ácido rosmarínico que se encarga de proteger la piel del envejecimiento prematuro. Además, tiene propiedades antimicrobianas que lo hacen efectivo para tratar problemas de la piel como el acné. Además, los extractos de esta planta mejoran significativamente la circulación sanguínea en la piel, lo que puede aumentar el suministro de oxígeno y nutrientes, dando lugar a una piel más brillante y saludable, así como también la apariencia de las cicatrices y las manchas oscuras, lo que contribuye a un tono de piel más uniforme y radiante.

Cúrcuma

Está considerado como un poderoso antioxidante y antiinflamatorio gracias a la curcumina, un compuesto que ayuda a reducir la inflamación, combatir las bacterias y proteger contra el daño de los radicales libres. Además, se ha demostrado que el uso tópico de la cúrcuma mejora la textura de la piel, reduce la pigmentación y aporta un brillo natural.