¿Trabajar más te hace mejor profesional? Un estudio revela el impacto que tiene en nuestra mente desconectar en vacaciones

Un reciente estudio de la Universidad de Georgia ha demostrado que las vacaciones tienen un efecto más duradero en la salud y en el bienestar de las personas en activo de lo que se pensaba. Además, los beneficios de estos períodos de descanso se potencian cuando las vacaciones son más largas, permiten una verdadera desconexión del trabajo e incluyen la realización de actividades físicas. Veamos cuáles son los principales hallazgos de esta investigación y cómo podemos aplicarlos para mejorar nuestra calidad de vida laboral.

Rompiendo el mito de "trabajar más es mejor"

Muchas personas trabajadoras piensan que cuanto más trabajen, mejores resultados obtendrán. Sin embargo, los investigadores advierten de que esta mentalidad puede ser contraproducente ya que la desconexión en vacaciones tiene que ser al 100%. El estrés laboral y las exigencias profesionales han ido en aumento, y muchas personas sienten que no pueden permitirse tomarse tiempo libre por miedo a afectar su imagen profesional o a perder oportunidades de ascenso, entre otras muchas razones.

"Aquellos que logran desvincularse por completo de sus responsabilidades laborales experimentan una mayor mejora en su bienestar"

No obstante, el estudio publicado en el Journal of Applied Psychology y que da a conocer el portal Europa Press Infosalus señala que los períodos de descanso son esenciales para el rendimiento laboral. Tomarse vacaciones no solo ayuda a reducir el estrés, sino que también permite regresar al trabajo con mayor energía y productividad.

La clave está en desconectar por completo

Uno de los aspectos más relevantes que destaca la investigación es que el grado de desconexión psicológica del trabajo influye directamente en los beneficios de las vacaciones. Aquellos que logran desvincularse por completo de sus responsabilidades laborales experimentan una mayor mejora en su bienestar.

Para lograrlo, los expertos recomiendan evitar responder correos electrónicos, no atender llamadas de trabajo y, en la medida de lo posible, evitar pensar en las tareas pendientes.

Desde el Hospital Quirón Salud nos manifiestan que "para descansar auténticamente en vacaciones es necesario encontrar un espacio que permita ampliar nuestra intimidad durante esos días, desprendiéndonos de algunos proyectos, personas y lugares; modos de hacer, obligaciones autoimpuestas y, en definitiva, de esa necesidad de perfección y eficiencia permanentes".

La idea es que el cerebro tenga un verdadero descanso y pueda concentrarse en el presente, disfrutando del tiempo libre sin la presión de la oficina.

El papel de la actividad física en el descanso efectivo

Otro hallazgo importante es que las personas que realizan actividad física durante sus vacaciones experimentan un mayor bienestar. No es necesario que se trate de ejercicios de alto impacto, sino simplemente de actividades que ayuden a elevar la frecuencia cardíaca, como caminar, nadar, andar en bicicleta o practicar yoga.

En este contexto, desde el Hospital Quirón Salud nos recomiendan "pasear en solitario sin un rumbo fijo, disfrutando del camino, dejar que otros sean protagonistas, permitir y permitirme cometer errores, soportar la imprecisión y la incertidumbre".

"Debemos contar con un tiempo antes del viaje para planificarlo y después para reintegrarnos a la rutina laboral"

El movimiento no solo contribuye a la relajación, sino que también tiene un impacto positivo en la mente, ayudando a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Por ello, incluir algún tipo de ejercicio en la rutina vacacional puede potenciar los efectos positivos del descanso.

La duración ideal de las vacaciones

¿Cuánto tiempo deben durar nuestras vacaciones para sentir que hemos limpiado nuestra mente y ya estamos preparados para volver al trabajo? La respuesta que nos da esta investigación es que "cuanto más largas sean las vacaciones, mayores serán los beneficios".

Sin embargo, debemos tener en cuenta que este no es el único factor que influye. Según los expertos, es importante contar con un tiempo adecuado tanto antes para planificar nuestras vacaciones, como después para reintegrarnos a la rutina laboral sin estrés.

Preparar con antelación el itinerario y los detalles del viaje puede reducir la ansiedad previa a las vacaciones. De igual forma, tomarse uno o dos días al regresar antes de reincorporarse al trabajo puede facilitar la transición y evitar el choque abrupto con la rutina.

Lejos de ser un lujo, las vacaciones son una inversión en salud y productividad. Para aprovecharlas al máximo, es recomendable tomarlas con suficiente duración, evitar cualquier tipo de conexión con el trabajo y realizar actividades físicas. Además, dedicar tiempo a la planificación y a la adaptación posterior puede hacer que la experiencia sea aún más beneficiosa.

Si bien la cultura laboral actual puede hacer que muchos trabajadores sientan culpa por tomar descansos, la ciencia deja claro que estos períodos son fundamentales para el bienestar y el rendimiento. Así que la próxima vez que planifiques unas vacaciones, recuerda que no solo estás descansando, sino también recargando energías para ser más productivos.

Fuentes referenciales:

Europa Press Infosalus (2025, 29 de enero). La forma en que empleas tus vacaciones repercute en los beneficios para tu salud

Hospital Quirón Salud (2024, 14 de agosto). Claves para desconectar de verdad en vacaciones