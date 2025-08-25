Manchas blancas en los dientes: por qué aparecen y cómo quitarlas

El cuidado de los dientes es esencial para la salud. Además, es la carta de presentación y su estética importa muchísimo. Cualquier alteración del color, el brillo o la textura se percibe fácilmente y genera mucha preocupación. Una de las consultas más comunes a los dentistas es sobre la presencia de manchas blancas en los dientes. Esto puede estar relacionado con varios factores. Una especialista explica las causas en un vídeo en sus redes sociales: "La fluorosis que son unas manchas generalizadas en todos los dientes que se da normalmente por un exceso de flúor, puede ser por la retirada de los brackets porque se lesiona el esmalte creando un inicio de caries y el tercero es por un golpe en los dientes de leche haciendo chocar la raíz del diente de leche con el definitivo".

¿Qué son las manchas blancas en los dientes?

Estas son alteraciones del esmalte dental que se manifiestan como áreas opacas, de tonalidad más clara que el resto del diente. Se diferencian del esmalte sano porque tienen una apariencia menos brillante y, en ocasiones, una textura más rugosa. No siempre son un problema grave, pero es algo que ha cambiado en la superficie dental. En algunas ocasiones, se trata solo de una razón estética, aunque en otras, sin embargo, puede deberse a la pérdida de minerales o defectos en la formación de los dientes, que aumenta el riesgo de la aparición de caries.

Principales causas de las manchas blancas

No existe un único motivo por el que aparezcan las manchas blancas en los dientes, sino que se debe a varios motivos. Por ejemplo, la desmineralización del esmalte que es la causa más común y ocurre por una pérdida de calcio o fósforo por la acción de bacterias o ácidos. Es muy común en personas con mala higiene dental o aquellas que han llevado brackets y tras su retirada se ven zonas con poca limpieza, ya que estos lo complican.

Otra de las causas es la fluorosis dental que aparece con el exceso de flúor durante la formación de los dientes definitivos. Estas se traducen en manchas blancas, amarillentas o marrones. La hipoplasia del esmalte es un defecto en la formación del esmalte y ocurre durante el desarrollo de los dientes. Su presencia puede deberse a enfermedades infantiles, deficiencias nutricionales o factores genéticos. Estas son más profundas y están relacionadas con otras irregularidades en la superficie dental. Además, la alimentación juega un papel principal y el exceso de azúcares, refrescos ácidos y alimentos procesado pueden favorecer a la desmineralización del esmalte. Los medicamentos pueden potenciar la aparición, sobre todo, algunos antibióticos, como la tetraciclina cuando se ingiere en la niñez, que afecta al desarrollo de los dientes.

Las manchas blancas no son peligrosas

Estas no representan un riesgo inmediato para la salud, pero pueden ser un signo de alerta, por ejemplo, si se deben a la desmineralización indicando un inicio de una caries. En el caso de que sea una fluorosis grave puede producir un debilitamiento del esmalte y con la hipoplasia el diente afectado puede ser más propenso a la fractura o la aparición de caries.

Tratamientos para las manchas blancas en los dientes

Existen varios tratamientos que se pueden aplicar para reducir las manchas o eliminarlas por completo, dependiendo de su complejidad. Uno de ellos es la remineralización aplicando fluoruros de alta concentración con calcio y fosfato para fortalecer el esmalte y devolverles el brillo natural. También se puede eliminar una fina capa del esmalte y resulta eficaz sobre todo, en casos leves de fluorosis o desmineralización. Un blanqueamiento dental puede ayudar aunque no elimina las manchas directamente. Otra técnica muy moderna es la infiltración con resinas que iguala el tono. Por último, las carillas dentales que cubren el diente por completo y ofrecen un aspecto uniforme y natural.

