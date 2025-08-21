El cepillo de dientes se debe cambiar después de un resfriado por riesgo de recaída

Cuando se tiene un resfriado, seguimos haciendo algo que no deberíamos. Se trata de seguir utilizando el mismo cepillo de dientes. Esto no es aconsejable, puesto que la higiene bucal es uno de los pilares fundamentales de la salud y por la boca se pueden coger muchos virus y, más si están en el cepillo. Algunos estudios han demostrado que algunos virus respiratorios pueden sobrevivir fuera del cuerpo humano durante horas o incluso días, dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura. Esto significa que un cepillo de dientes usado durante un resfriado puede convertirse en un foco de reinfección si se sigue utilizando una vez recuperados.

Nuestro sistema inmunológico desarrolla defensas tras pasar la enfermedad, pero no siempre ofrece una protección completa frente a nuevas exposiciones al mismo virus, sobre todo si el cuerpo aún está debilitado. Por ejemplo, en el cepillo se retienen partículas virales y al día siguiente se pueden volver a introducir esos virus en la boca y en la garganta. De hecho, muchas veces, son varios virus los responsables del resfriado y existe más riesgo de contagiarse. Además, también puede ser un foco para contagiar a otras personas, ya que aunque no se utilice el mismo, sí que se deja en el mismo vaso del baño. Se trata de un entorno húmedo y cerrado y los virus pueden transmitirse fácilmente. Por eso los dentistas recomiendan no solo cambiar el cepillo personal, sino también mantener cierta distancia entre cepillos para evitar contagios cruzados.

Otros microorganismos que proliferan en el cepillo

En un cepillo húmedo y mal ventilado también pueden crecer bacterias y hongos y durante la enfermedad, cuando el sistema inmunológico está más débil, la acumulación de estos microorganismos puede favorecer. Son las enfermedades bucales leves como la gingivitis o aftas, el mal aliento persistente y la acumulación de placas y sarro.

Los odontólogos y médicos coinciden en que un cepillo debe cambiarse cada 3 meses aproximadamente, o antes si las cerdas se encuentran abiertas o desgastadas. Sin embargo, en caso de haber pasado por un resfriado, gripe, faringitis o cualquier infección respiratoria, la recomendación es reemplazarlo inmediatamente al finalizar la enfermedad.

Beneficios de cambiar el cepillo tras un resfriado

Son muchos los beneficios de cambiar un cepillo de dientes tras un resfriado. Una de ellas es la reducción del riesgo de infección. Después, previene el riesgo de contagio de familiares, se tiene una mejor higiene bucal, protegerá el sistema inmunológico durante el proceso de recuperación y previene otros problemas secundarios como las infecciones bucales. Aunque se haya escuchado que se puede desinfectar el cepillo de dientes, el riesgo no se elimina por completo y los químicos pueden dañar el estado.

