Hallan una nueva variante de la gonorrea más grave que la original

La gonorrea se trata de una infección causada por una bacteria de nombre Neisseria gonorrhoea. Provoca distintas infecciones en el lugar en el que se contagia. Son zonas como los genitales, el recto, la boca y la garganta; estrechamente relacionados con las relaciones sexuales anales, vaginales y orales. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año 78 millones de personas en el mundo se contagian de gonorrea por lo que es una de las ETS (enfermedades de transmisión sexual) más comunes del mundo.

Afecta tanto a hombres como a mujeres, y en casos en los que no se trata puede producir inflamación de testículos en hombres e infertilidad en mujeres. Es una infección que en muchas ocasiones no genera síntomas por lo que es fácil su propagación además de si no se usa algún método de protección como el preservativo.

Ahora, se ha publicado en la revista científica Eurosurveillance el hallazgo de una nueva cepa de gonorrea que es resistente a los antibióticos que sirven para tratarla. Algunos de estos son: la azitromicina, la ceftriaxona, la cefixima, la cefotaxima, la ciprofloxacina y la tetraciclina.

Ha sido de la mano de investigadores austríacos que han detectado esta nueva variante de la bacteria que produce la gonorrea, después de que un ciudadano austríaco presentara síntomas de esta enfermedad en abril. Se contagió en principio en un viaje a Camboya donde mantuvo relaciones sexuales con una mujer. A él se le trató con los dos antibióticos más adecuados para ello: la ceftriaxona y la azitromicina.

A pesar de que mejoró los síntomas durante las posteriores dos semanas a la detección por arte de su urólogo, todavía siguió dando positivo en una prueba PCR. Tuvieron que pasar siete días más y se le administró amoxicilina y ácido clavulánico, un tratamiento más agresivo para la salud, donde finalmente sí se liberó de la enfermedad.

Esta cepa detectada se ha vinculado con la segunda cepa de la gonorrea mundial que posee resistencia al antibiótico ceftriaxona, así como correspondencia con la cepa gonorreica denominada Q, que ha sido detectada en el sureste asiático y Reina Unido estos últimos años, pero en un número ínfimo de casos.

¿Qué esperanza se tiene?

Mientras se trabaja en más antibióticos que puedan frenar a esta cepa y a otras que irán saliendo a lo largo de los años y que son resistentes a antibacterianos, la única esperanza es que las personas empleen métodos para la prevención de su contagio, como el preservativo. Esta forma puede evitar un contagio masivo y una evolución de estas variantes a otras más potencialmente peligrosas.

¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?

Los principales síntomas en las mujeres suelen ser leves-moderados por lo que es difícil el tratamiento precoz. Destacan: ardor y dolor al orina; molestias al tener sexo, así como sangrado después del sexo; sangrado entre períodos y/o aumento de la secreción vaginal o secreción anormal y olorosa; dolor en la parte baja del abdomen, dolor e inflamación el recto y ano, fiebre o dolor de garganta.

Mientras en los hombres, algo más leves, destacan: ardor y dolor al orinar; incremento en las ganas de orinar y en la frecuencia; fluidos en color blanco, amarillo o verde en el pene, abertura del pene roja e inflamada; sensibilidad en los testículos e inflamación dolor e inflamación el recto y ano y dolor de garganta.