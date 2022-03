Alerta para alérgicos a la mostaza: Sanidad advierte de su presencia en estas palomitas con mantequilla españolas

Las alergias a los alimentos afectan a entre un 1 y 3% de la población general. Y los encargados de velar por su seguridad alimentaria, La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), ha lanzado varias alertas en los últimos días. La última notificada advierte de la comercialización de palomitas de mantequilla procedentes de España con presencia de mostaza no declarada en el etiquetado y que pueden suponer un riesgo importante para los alérgicos a este producto. El lote afectado corresponde a unas palomitas de mantequilla de 80 gr, cuyos lotes afectados están siendo retirados de los canales de comercialización.

⚠️ Advertencia exclusivamente para personas alérgicas a la MOSTAZA.➡️ Presencia no declarada en el etiquetado de PALOMITAS sabor mantequilla. Marca Frit Ravich. Ver detalles de los productos implicados ⬇️No consumir si padeces alergia a la mostaza.📌https://t.co/qChzdtRii0 pic.twitter.com/C8osl0RbhG — AESAN (@AESAN_gob_es) March 24, 2022

Los productos distribuidos en España son de la marca comercial '' FRIT RAVICH'', una empresa española fabricantes de Patatas Chips, Snacks y Frutos Secos con marca propia (800 referencias) y distribuidores de marcas externas de empresas tan consolidadas como Mars España, Nestlé o Ferrero (3.000 referencias), atendiendo 50.000 puntos de venta semanalmente. Operan en el canal Alimentación, Hostelería, Impulso y Granel.

Asimismo, además de operar en el territorio nacional, tienen filial en Francia. Exportan también a países como China, Malta, Marruecos, Chile, Noruega, Grecia y Chipre, entre otros. La alerta ya ha sido trasladada a las autoridades sanitarias de Cataluña, donde se han distribuido más lotes de este producto. De igual manera, esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto (en etiqueta), PALOMITAS SABOR MANTEQUILLA 80gr

Marca: FRIT RAVICH

Aspecto del producto: Envasado

Número de lote: 22101

Fecha de consumo preferente: 07/07/2022

Peso de unidad: 80 gramos

Temperatura: ambiente

PROCEDIMIENTO

La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que detectó que un lote de palomitas kétchup&mostaza se embolsó por error en los envases de palomitas mantequilla, que no indican en su etiquetado la presencia de mostaza. Se ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

La empresa distribuidora se ha puesto en contacto con sus clientes para gestionar la retirada. Como principal medida de precaución, se recomienda a las personas alérgicas a la mostaza, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Eso sí, el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.