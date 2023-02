Alimentos que pueden provocar o empeorar los síntomas en el 90% de los casos de migraña

La migraña es un dolor de cabeza que puede causar un dolor pulsátil intenso o una sensación pulsante generalmente de un solo lado. A menudo suele estar acompañada de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido. Su padecimiento es uno de los más universales para los que la ciencia no encuentra cura ni explicación definitiva. Un problema que es una preocupación añadida teniendo en cuenta que las migrañas es uno de los problemas neurológicos que más afectan a las personas en el desempeño de su trabajo y en muchas actividades cotidianas. De hecho, está incluida por la Organización Mundial de la Salud dentro de las veinte causas principales de discapacidad, por el elevado impacto que presenta sobre la calidad de vida de los que la sufren. No existe un desencadenante común de la migraña, aunque sí ciertas pistas de factores comunes que pueden causar o contribuir a los episodios de migraña en algunas personas. Entre ellos, algunas personas son especialmente sensibles a determinados compuestos que se encuentran en los alimentos. En este sentido, por raro que resulte, casi un 90% de los casos de migrañas podrían estar causadas por la incapacidad de metabolizar la histamina de ciertos alimentos.

La histamina se encuentra de forma natural en las células de nuestro sistema inmunitario, concretamente de los mastocitos y los basófilos (entre otras) y, según las investigaciones realizadas, constituye un mediador fundamental de la respuesta alérgica. Sin embargo, por paradójico que parezca, la mayoría de las personas no pueden metabolizar la histamina de manera eficiente. Si dicho alérgeno penetra en el organismo, los anticuerpos se unen a él y puede desencadenar la liberación de sustancias como la histamina, que sería la responsable de la aparición de síntomas como tos, afonía, pitos, estornudos, picor, lagrimeo, enrojecimiento de ojos, urticaria, inflamación…

Asimismo, no son infrecuentes síntomas como dolor de cabeza, náuseas o taquicardia, provocados por el aumento de la concentración en sangre poco después de la ingesta como respuesta inflamatoria. En nuestro organismos, esta sustancia se elimina en gran medida gracias a una enzima llamada diaminooxidasa, o DAO, que la degrada cuando ya no se necesita. No obstante, alrededor del 1% de la población es intolerante a la histamina, lo que significa que no pueden eliminar la histamina de manera efectiva. Esto generalmente se debe a un error o desequilibrio en el DAO. Para estas personas, el consumo de alimentos que contienen grandes cantidades de histamina u otros compuestos relacionados con los dolores de cabeza, puede resultar peligroso para su salud.

Alimentos que pueden provocar migraña

Cafeína

Los estudios y archivos clínicos demuestran que el consumo habitual de cafeína es un factor de riesgo para cronificación en migraña. No se sabe su acción exacta en el cerebro o los mecanismos que desatan la migraña, aunque sí que la cafeína afecta la actividad de una sustancia cerebral necesaria y natural llamada adenosina. Los niveles de adenosina en la sangre aumentan durante los ataques de migraña.

Un estudio reciente evaluó el papel de las bebidas con cafeína como desencadenantes potenciales de la migraña y encontró que una o dos porciones de bebidas con cafeína no estaban asociadas con dolores de cabeza durante el día en personas con migraña episódica. Incluso, el algunos casos mejoraba sus síntomas al actuar como vasoconstrictor. Sin embargo, al consumir tres o más bebidas con cafeína, el riesgo de migrañas aumentaba considerablemente ese día o el siguiente.

Edulcorantes

Estas son alternativas de azúcar que se agregan a los alimentos y bebidas para agregar sabor dulce. El uso de edulcorantes está muy relacionado con la aparición de migrañas, especialmente los que contienen aspartamo. Esto puede producirse debido a una disminución de la serotonina y la dopamina en el cerebro.

Chocolate

El chocolate es rico en una sustancia llamada tiramina, que puede desencadenar migrañas en personas sensibles al chocolate, especialmente si se consume más de lo debido. Es más alto es el chocolate puro, que es extrañamente más saludable porque no tiene azúcar añadido.

Esto supone un riesgo añadido ya que las personas con migraña suelen tener síntomas premonitorios como somnolencia o irritabilidad, que pueden provocar el deseo de consumir alimentos calóricos como es el chocolate.

Queso viejo

El queso viejo es uno de los alimentos con mayor contenido en tiraminas. De hecho, en la composición química del queso se ha determinado una concentración considerable de compuestos que influyen de manera notable en el desarrollo de las migrañas como las aminas biógenas como la histamina (la principal responsable del malestar), la tiramina, la dopamina o la serotonina Los que más afectan y provocan dolor de cabeza son los quesos muy maduros, curados y fermentados.

Vino tinto

bebidas alcohólicas, y especialmente el taninos presentes de forma natural en la bebida. No todas las personas son sensibles a esta sustancia orgánica, aunque los que sufren intolerancia pueden desarrollar ataques de migraña con más frecuencia. Asimismo, esta bebida también es fuente de tiraminas, una monoamina que actúa en el cuerpo humano como un vasoactivo. Lasy especialmente el vino tinto , son reconocidas como un factor precipitante de crisis migrañosa en los pacientes que la padecen. Esto pueden deberse a losresentes de forma natural en la bebida. No todas las personas son sensibles a esta sustancia orgánica, aunque los que sufren intolerancia pueden desarrollar ataques de migraña con más frecuencia. Asimismo, esta bebida también es fuente de, una monoamina que actúa en el cuerpo humano como un vasoactivo.

Vegetales ricos en nitratos