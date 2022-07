Ideas de entrenamiento sin moverte de la cama para personas perezosas

¿Eres de los que nada más abrir los ojos ya piensa en la siesta?,¿de aquellos que pasan el día sintiéndose mal por no realizar los objetivos de ejercicio que se marcan?, o ¿de esos muchos que les aterra la idea de ir al gimnasio? Pues bien, debes saber que no eres el único al que le cuesta dar el paso de ejercitarse o encontrar la motivación. Y llegado cada verano esto siempre supone un problema para lucir un cuerpo tonificado y sin kilos de más. Pero aún estás a tiempo. A continuación, compartimos ejercicios infalibles que se pueden hacer incluso en los días más perezosos sin moverte de la cama. No te estreses, solo suda.

EJERCICIOS DESDE LA CAMA

EXTENSIONES

Los estiramientos son una parte esencial de un ejercicio físico efectivo. Al levantarte por la mañana, estírate mientras estás en la cama para despertar cada célula extendiendo primero los brazos y luego moviéndolos de lado a lado. A continuación, sigue con el torso. Mientras está acostado boca arriba, manteniendo la mitad inferior de su cuerpo presionada contra el colchón, levante el torso hacia arriba. Manténgalo así durante unos segundos y suéltelo.

BICICLETA

Acuéstate bocarriba con las manos detrás del cuelo y eleva las piernas flexionando las rodillas 90 grados. Pedalea, estirando una pierna y luego, la otra. Al hacerlo, acerca la rodilla más flexionada al codo opuesto mientras la otra pierna permanece estirada sin tocar la cama. Hazlo durante 30 segundos.

PUENTE DE GLÚTEOS Y MARIPOSA

Túmbate bocarriba con las rodillas dobladas y pies apoyados sobre la cama. A continuación, levanta las caderas hacia arriba, tensando los abdominales y glúteos. Mantén unos segundos la postura y baja.

Repite el ejercicio 20 veces. Una variedad de lo anterior es el puente de mariposa, muy similar pero abriendo las rodillas cuando elevamos las caderas, emulando las alas de una mariposa, y cerrándolas cuando bajamos.

PERRO HACIA ABAJO

Una manera perfecta de comenzar la mañana, un perro boca abajo permite estirar todo el cuerpo, mientras activa los músculos del abdomen y los hombros. Para este estiramiento popular, comience en una posición de tabla, con los brazos separados al ancho de los hombros, creando una línea recta desde la parte superior de la cabeza hasta los talones. Usando tus abdominales, levanta tus caderas hacia el cielo.

Disfruta de este relajante estiramiento por todo tu cuerpo, pedaleando con los talones para activar los músculos de las pantorrillas y estirar todo el cuerpo. Haz lo que te haga sentir bien aquí, dejando que tu respiración guíe tus movimientos.

TABLAS

Las planchas son un excelente ejercicio de baja intensidad que activa todo el cuerpo. Comience con los antebrazos o las manos, levante el cuerpo de la cama y cree una línea fuerte desde la parte superior de la cabeza hasta los pies.

Asegúrate de mantener el ombligo tirado con fuerza hacia las costillas, lo que permite una mayor activación central. Las planchas también se pueden hacer de un lado, utilizando el abdomen para equilibrar y centrando el trabajo en los oblicuos y el centro del abdomen. Mantenga durante un minuto.