La rueda abdominal y su efectividad para mantener un vientre plano

En los últimos tiempos se ha puesto muy de mona la rueda abdominal, un accesorio para los ejercicios deportivos que es perfecto para conseguir un vientre plano sin limitarse a hacer los típicos abdominales tradicionales. La rueda abdominal es uno de los elementos que mejor ayuda a fortalecer la parte central del cuerpo y aporta grandes beneficios tanto a nivel físico como de confianza a la hora de ejercitarse.

Una constancia en los ejercicios de entrenamiento de fuerza aumentan notablemente la resistencia, previene enfermedades y limita la probabilidad de lesiones. Asimismo, ayuda a controlar nuestro peso, mejorar el equilibrio e incluso reducir ansiedad y generarnos confianza gracias a efectos positivos en nuestra autoestima.

Los ejercicios para abdominales con rueda también ayudan a desaparecer el dolor de espalda. El fortalecimiento de esa zona ayuda a movernos diariamente con mayor facilidad y a mejorar la postura. Por lo que si tienes dolor de espalda baja, los ejercicios con rueda abdominal te pueden producir alivio.

Según algunos estudios realizados, este ejercicio genera más actividad muscular en los abdominales y oblicuos que las abdominales tradicionales. Pero hay que tener cuidado con la forma en la que realizamos ejercicios con la rueda abdominal.

Con la rueda abdominal se trabaja con mucha intensidad la zona del abdomen, siendo un accesorio muy fácil de utilizar y muy efectivo, siempre y cuando se ejecute bien la técnica, sobre todo, para evitar lesiones.

¿Cómo usar correctamente la rueda abdominal?

El ejercicio de rueda abdominal es muy sencillo, ya que solamente consiste en apoyar las rodillas en el suelo y, sujetando la rueda por las asas, estirarse hacia delante y para luego volver a la posición inicial.

Aunque la realización es sencilla, hay algunos consejos que se deben seguir para mantener la espalda en la posición adecuada, así como los hombros, el cuello y los brazos.

Al principio podemos empezar practicando con una barra y dos discos, uno en cada punta, a modo de ruedas, para deslizarnos y poder adaptarnos al movimiento. Es importante tener en cuenta que al principio el movimiento no va a ser tan largo. Lo ideal es empezar no estirando mucho el tronco, si no con pequeños movimientos en los que contraigamos los músculos abdominales al realizar este movimiento.

Otra de las estrategias que se recomiendan desde Vitónica, es comenzar a practicar con un banco que podemos inclinar a unos 30 grados. La rueda abdominal la colocaremos sobre el respaldo del banco. Nos colocaremos de pie con los glúteos y el abdomen activado y manteniendo la espalda recta, deslizamos la rueda por el respaldo, mientras que activamos el abdomen. El recorrido no será muy grande, pero nos servirá para adaptarnos al movimiento e ir ganando fuerza en el abdomen para poder lanzarnos a realizar la rueda abdominal de manera correcta.