Peelings caseros para exfoliarte la piel con ingredientes naturales

Eliminar las células muertas de la piel y renovar sus capas, resulta fundamental para mantenerla rejuvenecida y saludable. Con el paso de los años la regeneración celular natural de la piel se produce cada más tiempo y la piel comienza a mostrar signos de sequedad y poca oxigenación. Para restaurarla y que recupere su vitalidad y brillo habitual, es necesario exfoliarla. Este proceso se utiliza para mejorar el aspecto de la piel que puede verse afectada por el sol, el acné, el hollín y polución a la que está expuesta en el día a día.

La exfoliación corporal y facial asegura una regeneración efectiva al permitir que la piel quede más permeable y lista para absorber los nutrientes y principios activos de los productos humectantes y de rejuvenecimiento. Esta limpieza es un paso importante en el cuidado de la piel, sobre todo en las partes que están más expuestas como la cara, los brazos y las piernas o para las zonas ásperas como los codos, las rodillas y los talones. Eso sí, si tu piel es sensible, debes tener cuidado de no abusar de los exfoliantes químicos para no irritarla.

Si lo deseas también es posible realizar un tratamiento de estas características en casa con algunos productos naturales y sencillos y más suaves para la piel. Toma nota de estos que te recomendamos aquí para que tu dermis recupere su salud.

LOS MEJORES PEELINGS CASEROS

AZÚCAR Y ACEITE DE OLIVA

Ingredientes

Dos cucharadas de azúcar

Dos cucharadas de aceite de oliva

Media cucharada de zumo de limón

PreparaciónMezcla todos los ingredientes y aplica luego de limpiar y humedecer tu rostro con agua tibia y jabón neutro. Deja actuar durante 10 minutos. Enjuaga con agua fría.

BICARBONATO Y LIMÓN

Si tienes piel grasosa, debes tener en cuenta que los aceites y cremas aumentarán la grasa de tu piel. Para eliminar el cebo se recomienda usar elementos cítricos para neutralizarla.

Este exfoliante a base de bicarbonato y limón te ayudarán en el propósito de tener una piel menos brillante y saludable.

Ingredientes:

3 cucharadas de bicarbonato

El zumo de un limón

Aplicación:

Mezcla los ingredientes hasta forma una pasta y utilízala inmediatamente. Lava tu cara con agua tibia y con un jabón de PH neutro para preparar la piel y con el rostro aún húmedo, aplica la masa con movimientos suaves y circulares.

Deja actuar por 15 minutos y retira con abundante agua tibia y luego utiliza un gel refrescante para finalizar el tratamiento, como por ejemplo aloe vera. Si tienes piel delicada, ten cuidado con esta preparación, pues el cítrico y el bicarbonato podrían causar irritaciones. Para hacerla menos abrasiva, reemplaza el bicarbonato con azúcar y aplica de la misma forma.

YOGUR Y FRESA

Los puntos de la fresa son los encargados de exfoliar la piel y el yogur es antiinflamatorio e hidrata la piel.

INGREDIENTES

3 fresas

1 yogur

Avena

Aplicación

Cortar unas fresas en trozos y los echamos en un recipiente. Se trata de una fruta que destaca por ser rica en hierro, magnesio, una excelente fuente de vitaminas y ¡antioxidante! La cantidad de fresas que vamos a utilizar va a variar en función de lo que queramos a utilizar cada momento.

A los trozos de fresa le vamos a añadir yogur natural y la avena. Lo que vamos a hacer con esta mezcla es triturarla. Si quieres que la pasta resultante quede más lisa, puedes utilizar la batidora. Una vez esté lista, aplícala sobre la piel y deja reposar por unos 20 minutos.

Café y aceite de oliva

Ingredientes

2 cucharadas de aceite de oliva;

1 cucharada colmada de café en polvo o borra de café.

Aplicación

Mezclar bien los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. Aplicar en la región que desea exfoliar, frotar con movimientos circulares y en el sentido de abajo hacia arriba, especialmente en las áreas más secas o con estrías.

Dejar el exfoliante durante algunos minutos y lavar la región con agua fría, secar con una toalla suave y luego aplicar un poco de crema hidratante en la piel.

MIEL Y ALMENDRAS

Ingredientes:

2 cucharadas de miel

3 almendras molidas

El zumo de medio limón

Aplicación:

Comienza por triturar en una picadora o un procesador de alimentos las almendras, luego añade los demás ingredientes y mezcla hasta formar una pasta.

Prepara tu rostro lavándolo con agua tibia y un jabón de PH neutro, luego aplica la mezcla con movimientos circulares. Asegúrate de incluir la zona de los labios, les vendrá muy bien una hidratación.

Deja actuar el exfoliante por 15 minutos y retira con agua tibia. Seca tu rostro y aplícate tu hidratante de rutina.