Sale el mercado el primer anticonceptivo para sexo anal

Los métodos anticonceptivos, son una pieza fundamental para la salud pública. Son sustancias, objetos o procedimientos que evitan embarazos o infecciones de transmisión sexual. Hay muchos tipos diferentes de anticonceptivos, pero no todos los tipos son adecuados para todas las situaciones. El método anticonceptivo más apropiado depende de la salud general de la persona, su edad, la frecuencia de la actividad sexual, la cantidad de parejas sexuales, el deseo de tener hijos en el futuro y los antecedentes familiares de determinadas enfermedades. En este sentido, el sexo anal era una de las vías pendientes de eplorar. Ahora, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó la comercialización de los primeros condones específicamente indicados para ayudar a reducir la transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS) durante las relaciones sexuales anales.

Las relaciones sexuales anales sin protección conllevan el mayor riesgo de exposición sexual de transmisión del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). El uso constante y correcto del condón tiene el potencial de ayudar significativamente a disminuir el riesgo de ITS. Los condones, que se comercializarán con el nombre de One Male Condom, también están indicados como anticonceptivos para ayudar a reducir el riesgo de embarazo y la transmisión de ITS durante las relaciones sexuales vaginales.

"El riesgo de transmisión de ITS durante las relaciones sexuales anales es significativamente mayor que durante las relaciones vaginales. La autorización por parte de la FDA de un condón que está específicamente indicado, evaluado y etiquetado para las relaciones sexuales anales puede mejorar la probabilidad de uso del condón durante las relaciones sexuales anales", dijo la doctora Courtney Lias, directora de la Oficina de Dispositivos Gastrorrenales, Obstetricia y Ginecología, Hospital General y Urología del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA.

¿Cómo son los nuevos preservativos?

El One Male Condom es una funda de látex de caucho natural que cubre el pene. Tiene tres versiones diferentes: estándar, delgada y ajustada. Los condones ajustados, disponibles en 54 tamaños diferentes, incorporan una plantilla de papel para ayudar a encontrar el mejor tamaño de condón para cada usuario. Cuando se usa durante las relaciones sexuales anales, One Male Condom debe usarse con un lubricante compatible con condones.

El estudio realizado a 252 hombres, encontró que la tasa total de fallos del condón fue del 0,68 por ciento para las relaciones sexuales anales y del 1,89 por ciento para las relaciones sexuales vaginales con One Male Condom. La tasa de falla del condón se definió como el número de eventos de deslizamiento, rotura o deslizamiento y rotura que ocurrieron sobre el número total de actos sexuales realizados. Para One Male Condom, el porcentaje general de eventos adversos fue del 1,92 por ciento.

Global Protection Corp., la compañía que solicitó la autorización a la FDA el año pasado, presentó un estudio sobre la fiabilidad al 99% de sus preservativos, una decisión favorable que ahora abre el abanico para que otras compañías sigan el mismo procedimiento. En el pasado, otros intentos se habían estrellado con porcentajes de error por encima del 5%

EFECTOS ADVERSOS

Los diagnósticos sintomáticos de ITS o de ITS recientes observados en el estudio fueron declarados por las parejas y pueden ser el resultado de que los sujetos mantuvieran relaciones sexuales sin condón o pueden haber precedido al uso del condón One Male Condom, ya que las ITS no se midieron en la base de referencia.

Los eventos adversos notificados durante el estudio clínico incluyeron: