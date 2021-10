Estos son los mejores métodos anticonceptivos naturales

El método del ritmo. Este es el menos fiable de los métodos anticonceptivos naturales, incluso en mujeres con ciclos menstruales regulares. Consiste en no mantener relaciones sexuales durante los días de la ovulación, que es cuando el cuerpo de la mujer se encuentra en la etapa más fértil.

El método de los días fijos. Este método se parece al método del ritmo. En resumen, la persona debe evitar tener relaciones sexuales o usar un segundo método anticonceptivo entre los días 8 y 19 del ciclo (tomando el primer día del periodo como día 1). Si tus ciclos no son regulares y no duran entre 26 y 32 días, no se recomienda este método. Cinco de cada 100 personas pueden quedar en embarazo anualmente si usan este método a la perfección. La Organización Mundial de la Salud considera este método como un método anticonceptivo moderno.