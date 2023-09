Mejora tu salud cerebral comiendo estos alimentos

Nuestros hábitos alimenticios afectarán a nuestra salud cerebral, para bien o para mal. La dieta mediterránea, por ejemplo, en la que encontramos alimentos como el aceite de oliva, el pimiento o el tomate, repercute positivamente en el aspecto cognitivo y previene al alzheimer, como han concluido algunos expertos.

Araceli Alonso Cánovas, neuróloga de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, señala en el portal Cuídate Plus del diario Marca a la 'dash' y la 'mind' como otras dos dietas que también son positivas para la salud de nuestro cerebro. La primera "es parecida a la mediterránea, pero con más énfasis en quitar alimentos que tengan mucha sal", además de "restringir el alcohol"; la segunda es una combinación de las dos anteriores, explica la experta, aunque en esta tienen más protagonismo los alimentos que se conocen por frenar la demencia.

La neuróloga también cuenta al citado medio que no existe un único alimento que "por sí solo" mejore nuestra salud cerebral, y es que la dieta debe actuar como un 'conjunto', que a su vez, también se acompañe de un estilo de vida saludable en el que se realice ejercicio físico. Aunque la experta señala a los que "contienen ácidos grasos omega 3, grasas poliinsaturadas saludables y polifenoles", pues estas sustancias "favorecen el rendimiento cognitivo".

Estos son los alimentos que mejoran la salud de nuestro cerebro

Por lo tanto, los alimentos que repercutirán positivamente en nuestro cerebro son, por un lado, las carnes magras, como las de pollo o pavo, y por otro, los pescados grasos como el salmón, además del pescado azul pequeño.

La fruta y verdura también serían unas opciones muy interesantes. En cuanto a las bebidas, conviene destacar al café, pues gracias a su contenido en polifenoles, ayuda a prevenir las enfermedades degenerativas.

Como indica un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, habría que añadir a esta lista los frutos secos, pues los investigadores analizaron durante dos años la dieta de más de 6.000 personas y llegaron a la conclusión de que la salud cognitiva de los que añadieron a ella tres o más raciones semanales de 30 gramos de frutos secos había mejorado, comparándolos con los que no tomaron nada de estos alimentos.

La Sociedad Española de Neurología (SEN) desvela otros hábitos, no alimenticios, que también repercuten positivamente en nuestra salud cerebral. Estos son leer, escribir, escuchar música, bailar, realizar actividades manuales, realizar crucigramas o aprender un nuevo idioma, además de mantener una buena calidad del sueño y dormir entre 7 y 9 horas.