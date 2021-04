Así ayuda el pescado azul a prevenir el alzhéimer

Una investigación sobre la relación entre la alimentación y la enfermedad del Alzheimer ha llegado a la conclusión de los posibles beneficios de tomar ácidos grasos omega-3, los cuales se encuentran principalmente en el pescado azul, para evitar la enfermedad degenerativa en las personas portadoras del genotipo que podría presentar un mayor riesgo para desarrollar el problema.

Si se consume este nutriente, habría una mayor preservación en las zonas del cerebro que son afectadas por la enfermedad, así como se evitarían más microhemorragias. Hay que recordar los beneficios que tiene ya el pescado azul para los problemas cardiovasculares, por lo tanto, se puede añadir que añade una resiliencia cerebral de cara al Alzhéimer en aquellas personas que tienen más posibilidades genéticas de desarrollarla.

Asimismo, existen posibilidades de diseñar intervenciones dietéticas para centrarse en las personas que tienen un riesgo de desarrollar la enfermedad. En el análisis han participado diversas entidades como el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, el CIBER de Fragilidad y Envejecimiento Saludable (CIBERFES), el CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), la VU University Medical Center de Ámsterdam y el Aiginition Hospital de Atenas.

La importancia del omega-3

Estos tipos de ácidos grasos tienen una estructura química distintiva y están presentes de forma natural en diversos alimentos de origen animal y vegetal. El que se ha estudiado está en el pescado azul como el atún, la sardina, el salmón, las anchoas, entre otros. Es un nutriente muy abundante en el cerebro y es clave para la función cognitiva, comienza a acumularse durante la gestación y tiene menos presencia en los enfermos de Alzheimer.

Los investigadores han explicado que los seres humanos puede crear este ácido, pero se necesitan garantizar unos niveles adecuados tomando pescado azul porque los omega-3 que vienen de las nueces o de la soja son de otro tipo. Han participado 340 participantes en en estudio y se hicieron pruebas clínicas de cognición, neuroimagen y respondieron cuestionarios sobre hábitos de vida, entre otras actividades.

Tras los análisis, los investigadores no hallaron ninguna relación entre el consumo de los ácidos citados y la cognición, pero sí detectaron conexiones en la estructura cerebral. Por ello, han destacado que las personas con un mayor riesgo genético de desarrollar el Alzheimer tienen que buscar un estilo de vida saludable y, dentro del mismo, una dieta correcta para prevenir en un futuro posibles enfermedades degenerativas. Los hábitos de vida saludables y la dieta son fundamentales para que después no aparezcan problemas y enfermedades que puedan afectar a las personas gravemente. Los problemas cardiovasculares y el Alzheimer se pueden prevenir con ciertas medidas que se pueden desarrollar en el día a día de los seres humanos y no tener que lamentarse luego.