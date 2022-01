Las claves para adelgazar andando: que se debe hacer y los errores más comunes

Los beneficios físicos, mentales y, en general, para la salud de salir a caminar han sido expuestos por todo tipo de expertos, profesionales médicos y gurús del deporte. Un ejercicio sencillo, que no requiere de preparación y que te permitirá ir consiguiendo logros de forma satisfactoria. También en el objetivo de quemar calorías. El problema es que muchas veces no sabemos que se debe hacer y qué no y cuál es el ritmo, técnica o la regularidad con la que debemos hacerlo. Te contamos cuáles son los aciertos y los errores para realizarlo de manera correcta y aprovechar todos sus beneficios.

Errores más comunes

Practicarlo en interiores: Salir a andar o pasear en exteriores potencia los beneficios de esta práctica, sobre todo a nivel mental. Practicarlo en un entorno natural es lo recomendable. Quedarse en casa y hacerlo en la cinta de correr o paseando en tu pasillo, perderá parte de los beneficios y la motivación que buscas.

Utilizar calzado inadecuado: Si vas a pasar más de media hora caminando, deberás llevar unas zapatillas cómodas para evitar que te duelan los pies a la primera de cambio o te salga alguna ampolla por el sudor concentrado

Zancada incorrecta: Uno de los errores más comunes a la hora de caminar deprisa es alargar las zancadas de manera poco natural. Hay que encontrar una zancada que no afecte a la fluidez de nuestros movimientos.

Tiempo inadecuado: Menos de 20 minutos resulta insuficiente si quieres notar algún beneficio a cualquier nivel. Los expertos recomiendan este mínimo para conseguir una adaptación cardiovascular.

No hidratarse: Otro error muy frecuente que suele ocurrir cuando decidimos ir a caminar es no hidratarse correctamente. Beber agua resulta crucial antes, durante y después del ejercicio físico, ya durante la actividad nuestro cuerpo elimina agua por sus poros a través del sudor.

No calentar previamente: Es muy importante realizar algunos breves ejercicios de calentamiento antes de ponerse en marcha, especialmente si no has realizado ejercicio físico durante una temporada, ya que esto puede prevenirte de lesiones en el futuro. Y si no son lesiones, serán incómodos dolores que te incapaciten y te resten las ganas de seguir con tu proyecto de caminar regularmente.

Llevar cargas muy pesadas: Lo ideal es ir lo más ligero posible para realizar la actividad de forma efectiva y cómoda.

Cómo hacerlo de manera correcta