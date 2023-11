Estos son los 7 consejos de Harvard para perder peso de forma segura

Deshacerse de esos kilos de más es algo que intentan muchas personas pero que no todas lo consiguen. Y es que aunque las claves sean la dieta y el ejercicio, hay otros factores que también pueden hacer demasiado cuesta arriba el camino y, en ocasiones, incluso frenar el proceso. Estos pueden ser el estrés o una mala calidad del sueño, por ejemplo. Aunque también es posible que no se esté llevando una buena alimentación o que con la actividad física no se están quemando las calorías necesarias.

A pesar de que la teoría para adelgazar es bien conocida, conviene repasar estos 7 consejos que dan los expertos de la Universidad de Harvard para "perder peso de manera segura", de los que se hace eco El Español, pues son de mucha utilidad si se está en el proceso de deshacerse de esos kilos:

1. Perder peso de manera lenta y constante

Muchas personas quieren ver resultados inmediatos pero, como señalan desde Harvard, los que pierden peso de manera gradual y constante tendrán más éxito a la hora de "mantener ese peso perdido". El cuerpo se adaptará mejor al cambio, reduciendo el riesgo de tener antojos.

2. Realizar un seguimiento

Hablamos, por ejemplo, de establecer objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, realistas y de duración limitada). Además, llevar un registro diario o semanal de los alimentos que vamos consumiendo nos hará que seamos más conscientes y responsables "sobre los comportamientos alimentarios".

3. Tener un sistema de apoyo

Tener contactos frecuentes con personas que nos apoyen (familiares, amigos, médicos o entrenadores) "puede ser valioso para brindar aliento y responsabilidad", según señalan diversas investigaciones.

4. Desarrollar patrones de alimentación saludable

La reducción de calorías sigue siendo el método más efectivo para bajar el peso, como indican desde Harvard, a pesar de que hay muchas otras estrategias dietéticas. Además, señalan que seguir el modelo 'Healthy Eating Plate' es una buena manera de comenzar.

5. Practica la atención plena

Comer demasiado rápido o hacerlo mirando a la televisión o el móvil, sin 'prestar atención' al plato se asocia con el aumento de peso. Por lo tanto, se recomienda aumentar "la conciencia y el aprecio por los alimentos", lo que "puede ayudar a reducir el exceso de comida".

6. Mantenerse activo

El ejercicio físico no solo es un pilar clave a la hora de perder peso, también tendrá repercusiones positivas en nuestra salud mental. Desde Harvard indican, además, que la cantidad necesaria de actividad física que deba hacer la persona que busca reducir su peso dependerá de "los genes y los factores del estilo de vida".

7. Priorizar el autocuidado

Cuidar las "necesidades emocionales, físicas y espirituales" también podrían ayudar en nuestro objetivo de bajar de peso. Los expertos de Harvard señalan algunos ejemplos de 'autocuidado': descubrir un nuevo pasatiempo, meditar o, simplemente, dejando tiempo para "no hacer nada".