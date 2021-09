El consumo moderado de fructosa también tiene sus beneficios

La fructosa, también llamada como azúcar de la fruta, es uno de los indispensables en nuestro día a día, debido a la proliferación de productos compuestos por el jarabe de maíz alto en fructosa. Este se encuentra desarrollado con almidón de maíz y es una gran fuente edulcorante, cuya producción tiene muy bajo coste.

Un consumo abusivo de azúcar, es conocido por todos, puede acarrear graves problemas de salud a nuestro organismo: enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas en el hígado...

El azúcar es uno de los productos más señalados. No obstante, según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, son necesarios un 5 % de la ingesta calórica diaria de este producto para mantener las funciones de nuestro cuerpo. Uno nuevo estudio revela las características más conocidas del azúcar.

Desmontando mitos en torno a los azúcares

La investigación ha sido realizada por las especialistas Carmen Gómez, de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario La Paz, y Samara Palma, de la Universidad Autónoma de Madrid. El estudio nace con el objetivo de desmitificar uno de los componentes más condenados: "se le atribuye una multitud de males que acechan al ser humano, habiendo incluso llegado a ser considerado como veneno, idea que goza de fieles incluso en el sector científico y sanitario".

Los azúcares son muy usados para acompañar todo tipo de alimentos y dotarlos de un sabor dulce pero no obstante tiene otras cualidades no tan conocidas: "además del sabor dulce, añaden una amplia variedad de cualidades favorables a los alimentos, como su acción microbiana, el gusto, aroma y textura, así como la viscosidad y consistencia, las cuales se comportan como generadoras de saciedad. La sacarosa también se usa para modificar el punto de congelación y fusión o colorear los alimentos de forma natural".

Además, la investigación desmonta otro de los mitos más conocidos: cambiar el azúcar por edulcorantes no supone un gran ahorro calórico. Esto último puede acarrear también un exceso de confianza, aumentando el consumo de calorías al optar por el engaño de las pocas calorías de los productos light: "a diferencia de lo que ocurre con la ingesta de grasas, para la que se ha demostrado una fuerte correlación entre el consumo excesivo y el incremento de desarrollar sobrepeso u obesidad; la relación entre el consumo de azúcares incluidos en los alimentos, o añadidos a estos, no es tan evidente. Diferentes estudios transversales han concluido que no existe asociación, o incluso, que existe una asociación negativa entre el consumo de azúcares y la ganancia de peso".

Aliada para el funcionamiento cerebral

Una de las características más beneficiosas del azúcar, muy poco conocida y que el estudio revela, es el aliado que encuentra el cerebro en este componente: "la sacarosa, cuando es incluida de forma equilibrada en la dieta, tiene importantes propiedades, ya que favorece el aporte rápido de glucosa al cerebro y al músculo, siendo un glúcido imprescindible para el desarrollo de las funciones cognitivas (...) mejor de la agilidad mental, la memoria, el tiempo de reacción, la atención, la capacidad de resolver problemas matemáticos, así como con una reducción de la sensación de cansancio, tanto en individuos jóvenes y ancianos sanos, como en enfermos de Alzheimer".

De hecho, otros recientes estudios también certifican que el azúcar no es el responsable directo de la aparición de enfermedades como la diabetes. Por el contrario, una alimentación desequilibrada y una vida sedentaria influirían más en la aparición de esta enfermedad: "Hoy en día los diabéticos pueden consumir sacarosa (azúcar) y alimentos que la contienen siempre que sean ingeridos en el contexto de una dieta saludable y haya un control médico adecuado".

No obstante, las especialistas recomiendan un consumo moderado, no solo de azúcares, sino de cualquier alimento en general, la práctica de una vida activa y una dieta equilibrada.