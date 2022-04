Eliminar estos cotidianos hábitos nocturnos pueden hacerte reducir el peso a la mitad

Los hábitos que marcan nuestro día a día pueden encasillarnos en el grupo de aquellos con un estilo de vida saludable o, por el contrario, de los que basan su dieta y sus rutinas en métodos cuestionables. En este sentido, si crees que tus hábitos son correctos o observas que estás subiendo de peso sin explicación, el motivo puede estar en cotidianos,y muy implantados, hábitos nocturnos. Eliminar estas costumbres puede ayudarte a reducir el peso a la mitad y evitar que esto tenga un impacto negativo en nuestra salud y nuestro cuerpo.

Hábitos nocturnos poco saludables

COMIDAS COPIOSAS

Comer de manera abundante en la última comida del día, hará que la digestión sea más lenta. Si además lo haces tarde, con ello solamente estamos llenando nuestro cuerpo de calorías que no podremos quemar de la misma manera que lo hacemos durante el día.

Asimismo, hacerlo a altas horas hará que tu cuerpo no digiera bien la comida o no realice la digestión de manera adecuada. Cena a una hora razonable,entre las 20:00-21:00, y trata de no acostarte inmediatamente después.

POCAS HORAS DE SUEÑO

Dormir poco predispone a la ganancia de peso. Y esto es debido a que la falta de sueño altera la regulación de la grelina y la leptina, que son las hormonas que regulan el hambre y la saciedad. Cuando uno duerme poco, tiene tendencia a comer más, sobre todo picoteos y carbohidratos.

VER LA TELE

Estar durante un buen rato mirando nuestra serie o programa favorito limita la quema de calorías. Y el motivo se debe a que el sueño de buena calidad es esencial para ver el impacto positivo de su dieta. Y sí, el exceso de tiempo frente a la pantalla por la noche puede impedir un buen descanso, incluso limitando las calorías que puede quemar a lo largo del día.

La luz azul emitida por la pantalla puede interrumpir nuestro ritmo circadiano y hacer que padezcamos insomnio. Esto se traduce en lo que ya hemos mencionado, pocas horas de sueño. Un hábito que también fomenta el aumento de peso.

Además, si nos distraemos mirando la tele podemos no prestar atención a lo que comemos o en qué cantidad lo hacemos. Por ello, moderar y limitar el tiempo que pasas frente a la pantalla es fundamental. Una hora es un tiempo aceptable para generar un impacto positivo en el bienestar a largo plazo

REVISAR EL MÓVIL

Al igual que con la televisión, la luz brillante que emite la pantalla de celulares, tabletas u otros dispositivos electrónicos aumenta el riesgo de desarrollar obesidad y diabetes tipo 2. Además, estudios han descubierto que la luz del móvil altera las células que se encargan de quemar calorías.

Asimismo, si revisas algún tema relacionado con el trabajo o que te altere, la generación de estrés hará que el cuerpo mantenga el peso. Es un comportamiento preventivo, ya que en estas situaciones estresantes somos propensos a desarrollar una capa adicional de grasa. El exceso de cortisol también ralentiza el metabolismo.