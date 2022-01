Cuatro hábitos obligatorios que debes hacer en ayunas si tu objetivo es perder peso

Tener hábitos saludables en ayunas es muy importante para empezar el día y llevar una vida sana. En este sentido, se deben romper ciertos mitos que no tienen nada de real y que no te ayudarán a conseguir tus objetivos (sobre rodo si quieres adelagazar). Por ello, debes tener en cuenta cuáles son las buenas prácticas que te ayudarán a coger el camino correcto, desintoxicar tu organismo despues de las fiestas y comenzar a implanar en tu vida hábitos saludables. Aquí te dejamos 4 de ellos que forman parte de la 'biblia' de los 'quehaceres' del ayuno.

Hacer cardio

El ejercicio cardiovascular en ayunas es superior a la hora de perder grasa. Esto se debe a que los niveles de glucógeno e insulina en el organismo son muy bajos. Por lo tanto, si se realiza cardio o ejercicios aeróbicos en ayunas, el organismo recurrirá a la energía almacenada en forma de grasa.

Es importante tener en cuenta que, aunque hacer cardio en ayunas contribuye a un aumento en la pérdida de peso, hay que ser discretos y no excederse en el tiempo de entrenamiento.

Beber agua con limón

Tomar agua con limón es uno de los remedios más populares para perder peso y desintoxicar el cuerpo desde primera hora de la mañana. Este es un refresco natural que ayuda a hidratar el cuerpo desde temprano.

Si bien los flavonoides y nutrientes del limón han mostrado efectos positivos en el control del peso en estudios hechos con animales, las evidencias en humanos son limitadas. Pese a esto, cabe destacar que tanto el agua como la fibra que aportan los limones son saludables dentro de un plan para adelgazar.

Además, tomar agua con limón todas las mañanas es beneficioso para la salud porque mucha vitamina C, poderoso antioxidante que protege las células de los radicales libres y que, además, previene enfermedades cardiovasculares

Tomar piña

omer frutas es uno de los hábitos saludables que puedes tener en ayunas, porque no se requiere demasiada energía para digerirlas. La piña es una excelente aliada para las personas que quieren adelgazar, ya que la piña ayuda a depurar el organismo.

Según las creencias tradicionales, ayuda a desintoxicar el organismo, tiene propiedades diuréticas, contribuye con una buena digestión, combate el envejecimiento y promueve la pérdida de exceso de peso. Esta fruta tiene grandes propiedades para el organismo y nos ayuda a perder peso al mismo tiempo que nos hidrata y nos proporciona nutrientes.

Hacer Yoga

El yoga no es un ejercicio 'cardio' para adelgazar y, sin embargo, te ayuda a perder peso. Al no ser tanto de impacto ni necesidad de energía rápida, no provocará el efecto que pueda tener por ejemplo el running. Si practicas yoga en ayunas la sangre de tu cuerpo se dirige a los músculos de forma más rápida y puedes moverte con más conciencia y agilidad.

Te ayudará a obtener beneficios en relación a la desintoxicación del cuerpo y el mantenimiento de unos procesos vitales saludables.