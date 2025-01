Cuatro consecuencias de beber una cerveza al día

La cerveza es la segunda bebida alcohólica más consumida del mundo. En España hablamos de un elemento insustituible en la dieta semanal de millones de personas, que la incluyen dentro de sus rutinas sociales cada vez que quedan para charlar con familiares, amigos y colegas o simplemente deciden pasar una tarde-noche tranquila en el sofá de sus hogares viendo una película o espectáculo deportivo favorito. Porque hay quienes consideran que la cerveza puede llegar a ser saludable y una buena opción para hidratarse. Craso error. Una cosa es que de vez en cuando te tomes una cerveza y otra que acostumbres a tu cuerpo a ingerirla a diario, algo totalmente desaconsejado, según la opinión de especialistas del Hospital Sanitas Virgen del Mar. No existe una medida de alcohol recomendable y hacerlo de manera desproporcionada puede terminar teniendo serias consecuencias. He aquí cuatro efectos de beber una cerveza al día. Y no hablamos sólo del motivo por el que no se debe tomar cerveza a partir de los 65 años.

Problemas en el riñón

El primer y mayor riesgo de salud para aquellos que acostumbran a tomar cerveza por costumbre se centra en el hígado. Las posibilidades de sufrir estrés hepático a largo plazo es alta, ya que únicamente tomando una cerveza al día acumularíamos más de 50 litros de este líquido al año. Es necesario dejar descansar al hígado y beber a diario puede incluso resultar más perjudicial que tomarte cuatro o cinco cerveza un mismo día del fin de semana.

Aumento de peso

Otro de los aspectos de salud en los que influye la ingesta de cerveza es en el peso saludable que debe tener cada persona. Si ponemos el foco en los alimentos ultraprocesados debemos ser conscientes de que la cerveza contiene gran cantidad de calorías vacías y tomarla a diario sería igual que pedir pizza a domicilio continuamente en nuestro hogares.

La sombra del alcoholismo

A pesar de que se considera como una pequeña cantidad tomarse una cerveza al día, el hecho de acostumbrar al cuerpo a recibir esa cantidad de alcohol puede terminar generando cierta dependencia, algo que provoca que surge la sombra del alcoholismo. El consejo de los especialistas pasa por no adoptar el hábito de tomar una cerveza al día.

No es bueno para el corazón

Por último, un nutrido grupo de expertos insisten en rebatir la teoría de que determinadas cantidades de cerveza pueden ser beneficiosas para el corazón. Ante estas teorías aseguran que lo único recomendable a nivel médico es la ingesta cero de bebida alcohólicas, ya que ni siquiera el consumo moderado tiene beneficios para el riesgo cardiovascular.